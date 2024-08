video suggerito

Ferragosto 2024 a Napoli, cosa fare il weekend del 15 agosto: gli eventi e i posti più belli dove andare Il Ferragosto a Napoli, per cittadini e turisti che lo trascorreranno in città, si prospetta ricco di eventi e cose da fare, tra visite culturali, musica e scampagnate.

A cura di Valerio Papadia

È sicuramente l'evento dell'estate, che fa un po' da giro di boa della bella stagione: Ferragosto. A Napoli, per cittadini e turisti che la trascorreranno in città, quella del 15 agosto si prospetta una giornata ricca di eventi e cose da fare, tra musica, concerti, visite culturali e scampagnate. Scopriamo insieme il ricco programma di eventi a cui partecipare a Napoli e dintorni, ma anche i luoghi più belli da visitare per una scampagnata o una gita fuori porta, in famiglia o tra amici, attività tipiche del Ferragosto.

"Vedi Napoli d'estate e poi torni", il programma di Ferragosto

Una vera e propria kermesse, quella di "Vedi Napoli d'estate e poi torni", organizzata dal Comune e giunta alla sua terza edizione, che propone tanti eventi in città da luglio a settembre, e quindi anche a Ferragosto. La manifestazione, il 15 agosto, prevede un concerto all'alba: l'appuntamento è alle 5.30 sulla terrazza panoramica di Sant'Antonio, a Posillipo, dove si terrà il concerto “Da Mar del Plata a Posillipo” con il quartetto d’archi Novi Cuatro e Elisabetta D’Acunzo. Tutto le info utili alla pagina dedicata sul sito del Comune di Napoli.

Apertura del Palazzo Reale per il “Ferragosto al museo 2024”

Tra gli eventi culturali di questo Ferragosto a Napoli si segnala sicuramente una visita a Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, che resterà regolarmente aperto da giovedì 15 agosto a domenica 18, dalle ore 9 alle ore 20: l'ingresso costa 15 euro, per il biglietto intero, e 2 euro per quello ridotto. Ecco, di seguito, tutte le mostre che sarà possibile visitare al Palazzo Reale di Napoli:

Appartamento di Etichetta, 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00);

Mostra temporanea La fabbrica di Palazzo Reale. Quattro secoli di storia, Galleria del Genovese, 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00);

Museo della Fabbrica, Cortile d’Onore, 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30);

Museo Caruso, Sala Dorica, 9.00-14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.00);

Androne delle Carrozze, mostra documentaria Palazzo Reale: danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta, 9.00-19.00;

Galleria del tempo, Scuderie Borboniche, 14.30-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

“Restate a Napoli 2024”, il programma di spettacoli a Piazza Plebiscito

Anche a Ferragosto, così come lo è stato per tutta l'estate, piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, continua a fare da cornice agli eventi musicali e agli spettacoli della città. Dal 9 al 16 agosto, infatti, nella piazza va in scena "Restate a Napoli", kermesse giunta alla quarta edizione, che ha visto e vedrà esibirsi sul palco tanti artisti, dai comici Valerio Lundini e Paolo Caiazzo, alla musica di James Senese e Serena Brancale. Gli eventi sono a ingresso gratuito, su prenotazione sulla piattaforma Etes. Ecco quelli previsti per il 15 e 16 agosto:

Giovedì 15 agosto :

– ore 19.30, concerto di Raféle

– ore 21, concerto di Nicola Piovani

: – ore 19.30, concerto di Raféle – ore 21, concerto di Nicola Piovani Venerdì 16 agosto:

– ore 19.30, concerto di Gatos do Mar

– ore 21, concerto di Ebbanesis

Musica e spettacoli per "Estate a Napoli 2024"

Un altro simbolo della città, il Maschio Angioino, fa invece da cornice a un'altra manifestazione di questa bella stagione in città, ovvero "Estate a Napoli". Anche se non ci sono eventi in programma proprio per la giornata di Ferragosto, il weekend del 17-18 agosto regala eventi e spettacoli:

Sabato 17 agosto : "Made in Naples”, l’appuntamento di Nomea, dedicato alle più belle canzoni della musica della Napoli contemporanea, accompagnate anche da alcuni inediti di Cristina Cafiero, la cui voce condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso le melodie partenopee (ore 21.00, prenotazioni online tramite Etes.it);

: "Made in Naples”, l’appuntamento di Nomea, dedicato alle più belle canzoni della musica della Napoli contemporanea, accompagnate anche da alcuni inediti di Cristina Cafiero, la cui voce condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso le melodie partenopee (ore 21.00, prenotazioni online tramite Etes.it); Domenica 18 agosto: Lo spettacolo “’O mare e tu”, a cura di Luciano Capurro: un varietà con repertorio classico e ironico della canzone napoletana, monologhi e citazioni. Un'alternanza di quadri, in costumi di scena, vedono tra i protagonisti lo show-man Luciano Capurro, il soprano Anna Caso, l'attore comico Paolo Neroni, il balletto "Le Reginelle" e il pubblico che sarà coinvolto in una fusione tra musica, canto e danza (ore 21.15, prenotazione consigliata tramite mail all’indirizzo napolincanto@live.it o tramite i contatti WhatsApp 338/1898723 e 335/6789432).

Gli altri eventi eventi in programma a Napoli e dintorni per il 15 agosto

Ci sono poi tanti altri eventi, tra Napoli e la sua provincia, previsti per il Ferragosto 2024. Vediamo quali sono:

Pennone a Mare, la sfida dei pescatori a Pozzuoli : giovedì 15 agosto, alle ore 16.30, sul Molo Caligoliano di Pozzuoli si svolgerà la tradizionale sfida tra i pescatori, che risale all'Ottocento: i contendenti si arrampicano su un palo di legno, cosparso di grasso o di sapone, inclinato di 45 gradi, per recuperare delle bandierine;

: giovedì 15 agosto, alle ore 16.30, sul Molo Caligoliano di Pozzuoli si svolgerà la tradizionale sfida tra i pescatori, che risale all'Ottocento: i contendenti si arrampicano su un palo di legno, cosparso di grasso o di sapone, inclinato di 45 gradi, per recuperare delle bandierine; Vesuvio sotto le stelle : trekking sul Vesuvio la sera di Ferragosto. La partenza è alle ore 19 e il percorso dura tre ore: il costo è di 20 euro dai 15 anni in su e di 15 euro dagli 8 ai 14 anni;

: trekking sul Vesuvio la sera di Ferragosto. La partenza è alle ore 19 e il percorso dura tre ore: il costo è di 20 euro dai 15 anni in su e di 15 euro dagli 8 ai 14 anni; Trekking dal tramonto all'alba ad Agerola: il festival "Agerola Sui Sentieri degli Dei" da 14 anni regala l'alba magica: si tratta di un trekking fino alla cima del Monte Tre Calli, con tanto di concerto una volta arrivati in vetta. La partenza è al tramonto del 14 agosto e l'evento dura fino all'alba del 15 agosto.

I posti più belli di Napoli e dintorni dove andare a Ferragosto

Ci sono, poi, tanti posti per coloro che volessero trascorrere il Ferragosto con una passeggiata in relax oppure con una gita fuori porta.

Bosco di Capodimonte : il grande parco napoletano, arroccato sulla collina di Capodimonte, il 15 agosto sarà regolarmente aperto fino alle ore 19.30. Il Bosco è l'ideale per chi vuole rilassarsi e cercare un po' di refrigerio dalla calura di questa estate rovente;

: il grande parco napoletano, arroccato sulla collina di Capodimonte, il 15 agosto sarà regolarmente aperto fino alle ore 19.30. Il Bosco è l'ideale per chi vuole rilassarsi e cercare un po' di refrigerio dalla calura di questa estate rovente; Reggia di Caserta : discorso analogo a quello fatto per Capodimonte, la Reggia di Caserta è dotata di bellissimi giardini in cui passeggiare per sfuggire all'afa della città;

: discorso analogo a quello fatto per Capodimonte, la Reggia di Caserta è dotata di bellissimi giardini in cui passeggiare per sfuggire all'afa della città; Parco Virgiliano : tornando a Napoli, sulla collina di Posillipo, sorge un altro dei (purtroppo pochi) polmoni verdi della città, il Parco Virgiliano, in cui trascorrere una giornata con gli amici o la famiglia organizzando un picnic;

: tornando a Napoli, sulla collina di Posillipo, sorge un altro dei (purtroppo pochi) polmoni verdi della città, il Parco Virgiliano, in cui trascorrere una giornata con gli amici o la famiglia organizzando un picnic; Cipresseta di Fontegreca: bosco tra i più grandi della regione, fatto quasi interamente di cipressi (come indica il nome), questo parco in provincia di Caserta è l'ideale per fare un bagno nei rigagnoli d'acqua che vi scorrono all'interno oppure organizzare un picnic.

