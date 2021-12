Fermato mentre fuggiva col cane della ex: le aveva rubato le chiavi di casa e minacciata Un 40enne di Cava de’ Tirreni è stato arrestato per atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arrestato uno stalker a Cava de' Tirreni, nel Salernitano: perseguitava la propria ex compagna in tutti i modi, tempestandola di telefonate, seguendola, minacciandola. Era arrivato perfino a rubarle le chiavi di casa e farsi trovare all'interno mentre lei non c'era. Il tutto mentre l'uomo era già stato assegnato ai servizi sociali proprio in virtù di una precedente condanna per delitti contro la persona. Si tratta di un 40enne di Cava de' Tirreni, arrestato oggi per atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio ai danni della ex convivente.

L'uomo è stato trovato dagli agenti di polizia mentre usciva dall'appartamento della donna, con le chiavi di casa rubate e con al seguito anche il cane di lei, fortunatamente in buone condizioni. Non è chiaro se l'uomo volesse portarlo via o fare dell'altro: in ogni caso, è stato subito bloccato e arrestato. La donna si era rivolta alla polizia proprio perché l'uomo l'aveva aggredita poco prima, mentre usciva di casa: dopo averla minacciata per aver interrotto la loro relazione, le ha preso le chiavi di casa e poi ha continuato a insultarla, seguendola fino a lavoro e continuando nel mentre ad inveire contro di lei. Dalle ricostruzioni, è emerso che il comportamento dell'uomo era sempre lo stesso già da tempo: minacce, telefonate, aggressioni. Tanto che la donna lo aveva già denunciato alle forze dell'ordine. Alla fine, dopo l'ennesimo episodio di stalking e di minacce, il 40enne è stato arrestato e portato in carcere fuori provincia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio.