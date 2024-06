Ferito a coltellate in vico Soprammuro, portato in codice rosso al Pellegrini: è grave

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 29enne incensurato è stato ferito a coltellate nella notte nel quartiere Pendino di Napoli: il giovane non è in pericolo di vita, ma si indaga per ricostruire la vicenda dai contorni ancora poco chiari. Sarebbe infatti stato colpito da uno sconosciuto, forse per un tentativo di rapina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella, coordinati dalla Procura di Napoli. Al vaglio anche il racconto dello stesso 29enne, che ha raccontato la propria versione ai militari dell'Arma in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora dalle sue dichiarazioni, il 29enne si trovava nel quartiere Pendino in via Soprammuro, una delle vie storiche di Napoli che prende il nome dall'antica cinta muraria che delineava il confine della Napoli aragonese (l'attuale Piazza del Mercato, infatti, era fuori dalle mure cittadina, e per questo vi fu spostato il mercato che invece, fin dai tempi dei greci e dei romani, si teneva nell'attuale Piazza San Gaetano, sede dell'antico foro romano). Mentre si trovava in strada, sarebbe quindi stato aggredito da uno sconosciuto in un tentativo di rapina ed accoltellato: trascinatosi fino al vicino vico Molino, il giovane sarebbe stato soccorso da una residente ed accompagno in ospedale al Pellegrini di Napoli.

I carabinieri, raccolta la sua versione dei fatti, sono quindi giunti in via Soprammuro dove hanno trovato e sequestrato un casco da motociclista, un coltello sporco di sangue, dei guanti in lattice e uno scalda collo. Il 29enne, intanto, è stato sottoposto a diverse operazioni, anche se non è in pericolo di vita: ha riportato ferite da punta e taglio multiple alla testa, al volto, al torace e all'arto inferiore destro. I carabinieri indagano in tutte le direzioni per ricostruire la vicenda.