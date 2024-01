Femminicidio Ornella Pinto, la sorella: “Ergastolo giusto, ma il vero fine pena mai è per noi” Confermato in appello l’ergastolo per Pinotto Iacomino, l’uomo che nel 2021 uccise con 13 coltellate la sua ex, Ornella Pinto. A Fanpage.it la sorella della donna: “C’è un problema culturale che non si risolve cambiando semplicemente le leggi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Fine pena mai. È questa la sentenza che la Corte d'Assise di Napoli ha confermato per Pinotto Iacomino, l'uomo che nel 2021, a Napoli, uccise la sua ex nel sonno con 13 coltellate, Ornella Pinto. Non riesce a dirsi "soddisfatta" Stefania, la sorella di Ornella. "Giustizia è stata fatta e questo è un sollievo – chiarisce – ma il vero fine pena mai è per noi che non vedremo più Ornella. E poi c'è il figlio, Daniele, che la sera dell'omicidio, mentre lo tenevo in braccio, mi disse che il padre aveva ucciso la madre, che non potrà crescere con l'amore materno".

Alla morte della madre Daniele fu affidato proprio a Stefania, la sorella, come avviene in genere in questi casi. "Dopo questa sentenza formalizzerò la richiesta di adozione – racconta emozionata – ma è solo una formalità. Daniele lo consideriamo già parte integrante della nostra famiglia".

La sentenza della corte d'Assise di Napoli arriva un giorno prima dell'inizio del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, l'ex barman 30enne accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta al settimo mese, il 27 maggio scorso. "So cosa vuol dire rivivere quei momenti attraverso un processo – ricorda Ornella – e spero che la famiglia di Giulia abbia la forza che serve per sostenere questa fase. Si rivive di continuo il dramma, è uno stillicidio".

Dopo la morte della sorella Ornella non ha mai smesso di combattere e oltre a occuparsi del nipote ha iniziato un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole. "Bisogna spiegarle ai bambini certe cose, c'è un problema culturale che non si risolve cambiando semplicemente le leggi".