Federico Salvatore, a 8 mesi dall’emorragia cerebrale parla la moglie: “Piccoli miglioramenti ogni giorno” Migliorano, anche se molto lentamente, le condizioni di Federico Salvatore, colpito da emorragia cerebrale ad ottobre. Sui social il post della moglie, Flavia D’Alessio.

A cura di Nico Falco

Migliorano, anche se molto lentamente, le condizioni di Federico Salvatore, il popolare cantautore e cabarettista napoletano colpito da una grave emorragia cerebrale nello scorso ottobre. L'artista 62enne, inizialmente ricoverato all'Ospedale del Mare, dove era rimasto per quasi un mese, era stato trasferito in un centro di specializzato dove aveva cominciato il percorso di riabilitazione.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è, come sempre, la moglie Flavia D'Alessio, che ha pubblicato un messaggio sui profili social del cantante in cui ha ringraziato i tanti che, in questi mesi, hanno mostrato solidarietà, apprensione ma soprattutto molto affetto. Di seguito, il messaggio postato dalla moglie sul profilo Facebook di Federico Salvatore: