Federico II, vietato entrare senza Green Pass da domani 1 settembre: controlli con App agli ingressi

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop agli ingressi a chi non ha il Green Pass anti-Covid19 alla Federico II di Napoli. Da domani, 1° settembre, scattano le nuove regole di accesso all’Università partenopea. Il possesso della certificazione verde, obbligatorio per entrare, sarà controllato in tutti i varchi di ingresso delle sedi universitarie dal personale di vigilanza e portierato tramite l’App VerificaC19 sia per il personale (compresi assegnisti, borsisti e collaboratori), che per gli studenti. Per questi ultimi ci saranno verifiche a campione. Anche gli studenti stranieri dovranno esibire la certificazione anti-Covid del Paese di provenienza. “A coloro per i quali la verifica avrà dato esito negativo – scrive l’Ateneo – non sarà consentito l’accesso alle sedi di servizio”. I dipendenti che non avranno il green pass, infatti, rischiano la sospensione da lavoro dopo 5 giorni, con il congelamento dello stipendio.

“I Datori di Lavoro/Dirigenti/Capi Ufficio/RADRL – è scritto nella circolare firmata dal rettore Matteo Lorito e dal direttore generale Alessandro Buttà – in ragione dei rispettivi ruoli e responsabilità ad essi attribuiti dal Regolamento Sicurezza di Ateneo, sono formalmente autorizzati a chiedere l’esibizione del Green Pass ed effettuarne la verifica di validità per il personale “incardinato/in formazione” e, in caso di esito negativo della medesima, a chiedere l’allontanamento del lavoratore privo del requisito richiesto dalla sede di servizio”.

“L’applicazione delle prescrizioni governative, pur nel rispetto del decreto legge, non deve pregiudicare la funzionalità dell’Ateneo e pertanto si rinnova l’invito a tutto il personale a munirsi della necessaria certificazione. Al fine di semplificare le attività di verifica, il personale strutturato sarà chiamato a compilare online un modello, attualmente in corso di predisposizione, nel quale potrà dichiarare l’eventuale possesso della certificazione verde in corso di validità. L’Amministrazione, a tale proposito, si riserva comunque la possibilità di procedere con controlli a campione per la verifica dell’effettivo possesso della certificazione verde Covid-19”.