video suggerito

Falsi documenti di lavoro venduti per ottenere il permesso di soggiorno: inchiesta a Eboli Un gruppo criminale, assieme a datori di lavoro e impiegati di centri per l’impiego compiacenti, avrebbe venduto falsi documenti per “aggirare” il Decreto Flussi ed Emersione dal Lavoro Irregolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vendevano falsa documentazione per ottenere il permesso di soggiorno in Italia: ad Eboli, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno eseguito questa mattina una raffica di misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale, nel quale sarebbero coinvolti anche datori di lavoro ed impiegati presso centri per l'impiego compiacenti. Secondo le indagini degli inquirenti, veniva predisposta e presentata la falsa documentazione, richiesta dal Decreto Flussi ed Emersione dal Lavoro Irregolare, per ottenere l'ottenimento del titolo di soggiorno in Italia, a fronte dell'esborso di somme di denaro.

Questa mattina, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di misure cautelari nei confronti degli indagati, ritenuti facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di immigrazione. L'operazione, alla quale hanno preso parte anche i carabinieri delle province di Avellino, Napoli e di Padova, oltre assieme ai colleghi ebolitani guidati dal capitano Greta Gentili, è iniziata alle prime luci dell'alba ed è ancora in corso.