Fa pipì su un’auto parcheggiata in strada, poi aggredisce i militari con un coltello Prima ha urinato contro un’automobile, poi ha provato ad accoltellare i militari dell’Esercito. Fermato dai poliziotti e arrestato dopo una colluttazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sorpreso a urinare contro un'automobile parcheggiato in strada, ha poi aggredito i poliziotti con un coltello: è avvenuto in piazza Principe Umberto, a ridosso del quartiere Vasto, nel centro storico di Napoli. L'uomo è stato poi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un 49enne originario del Marocco. Sequestrato invece il coltello usato per minacciare gli agenti.

Urina in strada, poi prova ad accoltellare i militari dell'Esercito

Tutto è accaduto nella serata di ieri: il 49enne era in piazza Principe Umberto, dove è stato sorpreso da alcuni militari dell'Esercito Italiano mentre urinava su un'automobile in sosta. Alla vista dei militari, l'uomo ha estratto un coltello ed ha provato ad aggredirli: ne è nata una colluttazione, terminata quando sul posto è arrivata una pattuglia del Commissariato Vicaria-Mercato, dopo la segnalazione di un’aggressione in corso a personale dell’Esercito Italiano. Il 49enne non si è calmato neanche allora, ma anzi ha provato comunque a liberarsi e scappare.

L'arrivo della polizia e l'arresto dopo la colluttazione

Alla fine, non con poche difficoltà, l'uomo è stato bloccato e arrestato: deve rispondere ora di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il coltello, con la lama lunga otto centimetri, è stato invece sequestrato: nessuna conseguenza grave per gli agenti di polizia e per i militari dell'esercito. L'uomo ha provato a colpirli con alcuni fendenti, ma fortunatamente non è riuscito a colpirli. Per loro solo qualche conseguenza dovuta alla colluttazione per bloccare l'uomo, che si trovava in stato di forte agitazione.