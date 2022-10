Fa irruzione in una scuole e ruba le merendine dei bambini: arrestato ladro nel Napoletano L’uomo – un 27enne – è stato arrestato nella notte dai carabinieri: aveva rubato anche un televisore e alcuni detersivi.

A cura di Valerio Papadia

Un ladro di merendine, per citare il titolo di un romanzo di Camilleri, è stato scoperto e arrestato nella notte a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli. Poco dopo la mezzanotte, la Centrale Operativa della compagnia dei carabinieri di Castello di Cisterna ha allertato una pattuglia dei carabinieri di Sant'Anastasia che, nella scuola "Tenente Mario De Rosa" in via Umberto I, si stava consumando un furto. I militari dell'Arma hanno tempestivamente raggiunto l'istituto scolastico e hanno individuato il ladro: si tratta di un 27enne di San Giuseppe Vesuviano, Francesco Nappi, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo aveva rubato anche un televisore e alcuni detersivi

I carabinieri hanno trovato il 27enne in possesso di numerose merendine che il giovane aveva sottratto, poco prima, dall'istituto scolastico; inoltre, l'uomo aveva rubato dalla scuola anche un televisore e alcuni detersivi. La refurtiva è stata restituita alla scuola, mentre per il 27enne è scattato l'arresto per furto: l'uomo è in attesa di giudizio.

Violenta rapina in una tabaccheria nel Napoletano

A San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli, una violenta rapina è andata in scena in una tabaccheria. Il video della rapina, ripreso dalle telecamere della tabaccheria, è stato rilanciato sui social: le immagini mostrano il malvivente, armato e con il volto travisato da un casco, entrare nell'esercizio commerciale e minacciare clienti e dipendenti per farsi consegnare i soldi contenuti nel registratore di cassa.