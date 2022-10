Violenta rapina in una tabaccheria nel Napoletano: bandito armato minaccia e spintona i clienti Il video della rapina, ripreso dalle immagini delle telecamere interne della tabaccheria, è stato poi diffuso anche sui social network.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima rapina a mano armata nella provincia di Napoli: teatro dell'ultimo episodio in ordine di tempo è San Giuseppe Vesuviano, cittadina sulle pendici dell'omonimo vulcano. In una tabaccheria della città, come mostra un video ripreso dalle telecamere interne del locale e poi rilanciato sui social da "Welcome to Favelas", si vede il bandito, armato di pistola e con il volto travisato da un casco, fare irruzione nell'esercizio commerciale: l'uomo, pistola in pugno, ha dapprima spintonato due anziane clienti, che immediatamente, impaurite, escono dall'inquadratura. È poi la volta di un uomo, che sull'uscio della tabaccheria si accorge della rapina in corso: il malvivente lo raggiunge e, puntandogli la pistola contro, lo costringe ad allontanarsi; anche un'altra donna che si trova vicino alla porta viene minacciata e, quando il rapinatore si volta per avvicinarsi alla cassa, lascia la tabaccheria in fretta e furia.

Dal video si sente anche l'audio della rapina

La concentrazione del ladro poi si sposta verso la cassa e i due giovani – un uomo e una donna – che si trovano al di là del bancone. Cosa rara in queste occasioni in cui il video proviene dalle telecamere interne del locale, le immagini sono accompagnate anche dall'audio. In dialetto, il rapinatore chiede al ragazzo dietro la cassa di aprire il registratore e anche tutti i cassetti attigui, per verificare che non ci siano altri soldi; il giovane, però, gli porge soltanto poche banconote, assicurandogli di avere soltanto quelle. Il video si interrompe quando il malviventi si accinge a passare dall'altra parte del bancone per controllare con i suoi occhi che non vi sia altro denaro da portare via.