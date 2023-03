Ex Whirlpool di Napoli, due investitori si fanno avanti per il recupero della fabbrica Due manifestazioni di interesse presentate per il recupero dello stabilimento ex Whirlpool di via Argine; il bando prevede l’assunzione dei 317 operai.

A cura di Nico Falco

Sono due le manifestazioni di interesse presentate in risposta al bando pubblicato dalla Zes Campania per cercare adesioni al programma di reindustrializzazione della fabbrica ex Whirlpool di via Argine, a Napoli, e allo stesso tempo riassumere tutti gli ex dipendenti licenziati dalla multinazionale americana. Lo ha reso noto il commissario straordinario della Zes Campania, Giosy Romano, che parla di "segno tangibile del buon lavoro di sinergia posto in essere con l'emanazione del bando ad evidenza pubblica" e si dice ottimista "per la risoluzione positiva della vicenda".

Il bando era stato pubblicato lo scorso 30 gennaio sul Burc relativo alle "Manifestazione di interesse" per trovare nuovi investitori a cui trasferire la proprietà e riprendere le attività nello stabilimento al civico 310 di via Argine; tra le condizioni, l'assunzione di tutti i 317 dipendenti che erano mpiegati in quella fabbrica e che sono stati licenziati. Le manifestazioni di interesse saranno vagliate nei termini e nei modi previsti dall'avviso pubblico. Per il momento le buste contenenti le due proposte imprenditoriali non sono state ancora aperte, quindi non si conosce l'identità delle società che le hanno presentate; nei prossimi giorni verranno esaminate e verificate e si potrà procedere con la convocazione delle parti in causa.