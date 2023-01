Whirlpool Napoli, si cercano potenziali investitori: il bando della Regione Campania Aperto dalla Regione Campania il bando per subentrare alla proprietà dello stabilimento Whirlpool di Napoli: speranza per le centinaia di operai di via Argine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si cercano potenziali investitori per lo stabilimento Whirlpool di Napoli: la Regione Campania ha pubblicato il bando per manifestare il proprio interesse a subentrare alla guida della fabbrica di via Argine. Lo ha comunicato Palazzo Santa Lucia in una apposita nota: un bando "in coerenza con quanto stabilito dal verbale di intesa del 21 ottobre 2022", spiega la Regione. Si prova così a chiudere nel migliore dei modi possibili la lunga vertenza degli operai Whirlpool di Napoli, iniziata ormai nel lontano giugno 2019: da allora, un lunghissimo tira e molla fatto di tavoli e di presidi, di proteste e di proposte, ma che non hanno mai portato ad una risoluzione della vicenda. Ora però, si intravedere uno spiraglio.

Lo scorso 21 ottobre, infatti, è stata trovata un’intesa al Mise per lo stabilimento Whirlpool di via Argine: il sito è passato alla Zes Campania, che poi si è fatta carico della cessione ai privati, "con il vincolo di assorbire tutti i lavoratori e alle medesime condizioni economiche e normative della società di provenienza". Oggi, con l'istituzione del bando, è iniziata dunque la ricerca di soggetti privati che possano rilevare lo stabilimento di via Argine, nella speranza che nei prossimi mesi la vicenda possa davvero prendere una piega positiva. Intanto, venerdì 3 febbraio alle 20.30 si terrà al Cinema Astra di via Mezzocannone la proiezione del film "Via Argine 310", dedicato proprio alla lotta degli operai Whirlpool Napoli di questi anni. Tra i partecipanti, come voce fuoricampo, c'è anche Alessandro Siano, da sempre vicino alle problematiche degli operai Whirlpool: il padre, come spesso ha raccontato, era stato a sua volta un operaio messo in cassa integrazione dallo stabilimento Alfasud di Pomigliano d'Arco.