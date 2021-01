in foto: Il denaro recuperato dalla Guardia di Finanza.

Un milione di euro nascosti sotto al materasso e nelle scatole di biscotti: un imprenditore del Salernitano, finito al centro delle indagini per evasione fiscale, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Salerno ma a fare notizia è il luogo dove aveva pensato di nascondere il denaro, rigorosamente in contanti e nascosto all'interno di scatole di biscotti e materasso nell'appartamento del padre, ora indagato a sua volta. Non proprio alla Edgar Allan Poe che diceva che "se vuoi nascondere qualcosa mettila in bella vista", ma quasi: con buona pace di conti correnti all'estero o nascosti dai "soliti" prestanome.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione in casa del padre dell'imprenditore coinvolto. Ed è là che sono stati ritrovate diverse "mazzette" di denaro nascoste perfino sotto al materasso, occultate in una scatola. Le Fiamme Gialle erano al lavoro per ricostruire un complesso sistema di evasione fiscale ipotizzato nei confronti dell'imprenditore, titolare di una società che si occupa della distribuzione dei carburanti. L'ipotesi di reato vedrebbe l'uomo al centro di un sistema di "cartiere", ovvero di società che esistono solo sulla carta ed intestate a prestanome, il cui unico scopo è quello di produrre documenti commerciali falsi che potessero permettere alla fine dei vari giri di acquistare i carburanti in regime di esenzione d'imposta, evadendo così il fisco. Ma a fare notizia è stato appunto il ritrovamento dei soldi in contanti, nascosti dentro casa del padre, per il quale è stato formulato il reato di ricettazione.