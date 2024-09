video suggerito

Evade dai domiciliari e va in giro con una pistola sparachiodi, poi prende a morsi i carabinieri: arrestato Un uomo di 37 anni è stato arrestato ad Acerra, nella provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti poiché l’uomo andava in giro con una pistola sparachiodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una pistola sparachiodi

Sono state decine di segnalazioni, da parte di cittadini spaventate, a indurre questa notte ad Acerra, nella provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione a intervenire: un uomo, in evidente stato di agitazione, se ne andava in giro per strada impugnando quella che sembrava essere un'arma, una pistola.

I militari dell'Arma sono così intervenuti in via Grazia Deledda, dove in effetti si sono imbattuti in un uomo che, in strada, urlava: in quel soggetto, i carabinieri hanno riconosciuto V.C., 37enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari proprio in quella stessa via. L'uomo ha una mano in tasca, nell'altra sembra impugnare una pistola: i carabinieri tentano di riportarlo alla calma, poi dopo alcuni tentativi falliti intervengono, lo immobilizzano e lo disarmano, scoprendo che l'arma impugnata dal 37enne era una pistola sparachiodi.

Durante la colluttazione, due carabinieri sono rimasti feriti: il 37enne ha infatti preso a morsi e contuso due militari. Arrestato, l'uomo è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.