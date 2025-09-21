Evade dai domiciliari e va a fare il parcheggiatore abusivo: arrestato 46enne a Napoli

Era agli arresti domiciliari, ma lo hanno trovato in strada mentre faceva il parcheggiatore abusivo. Un 46enne napoletano, nel quartiere di Bagnoli, è stato così arrestato dalla Polizia di Stato. Tutto è avvenuto nel quartiere occidentale di Napoli che ospiterà la prossima America's Cup di vela: gli agenti del commissariato di Bagnoli, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l'uomo su viale Giochi dei Mediterraneo, sempre molto trafficato il sabato sera dai tanti giovani che si spostano dall'area occidentale al centro e viceversa.

Quando sono arrivati, il 46enne era "impegnato" a gestire il traffico delle automobili, indirizzando gli automobilisti nelle aree di sosta. Ma alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato subito di allontanarsi per non farsi fermare: non ci è riuscito, perché gli agenti poco dopo lo hanno raggiunto e bloccato. Dai controlli è emerso che il 46enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. A quel punto, per lui è scattato l'arresto da parte degli agenti di polizia del commissariato di Bagnoli per evasione, mentre è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (detto DACUR, o più comunemente Daspo urbano) cui era sottoposto poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.