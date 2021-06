Tutto pronto per gli Europei di calcio, ufficialmente Euro 2020, ma posticipati al 2021 causa pandemia di Coronavirus, che prenderanno il via domani, venerdì 11 giugno. Tra le nazionali in gara c'è anche l'Ungheria – nel "girone di ferro" insieme a Francia, Germania e ai campioni in carica del Portogallo – il cui commissario tecnico, Marco Rossi, è originario di Pozzuoli, nella provincia di Napoli.

Ecco che allora, alla vigilia dell'inizio della manifestazione, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha voluto far arrivare i suoi auguri, e un grande "in bocca al lupo" al ct Rossi, pubblicando un post su Facebook: "Grazie a Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria ai prossimi Europei di calcio – scrive il primo cittadino di Pozzuoli – che non dimentica mai di ricordare e citare Pozzuoli, la sua città di adozione. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura. E speriamo che agli Europei vinca il migliore… cioè l'Italia!". Anche il diretto interessato ha commentato con un "grazie" il post del sindaco, aggiungendo l'emoticon di due dita incrociate.

Chi è Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria

Nato in realtà a Druento, nella provincia di Torino, ma puteolano a tutti gli effetti, Marco Rossi cresce nel settore giovanile del Torino e, all'inizio degli anni Ottanta esordisce in Serie A proprio con il club granata. Passa poi alla Puteolana 1902, in Serie C1, dove rimane per 3 stagioni, prima di passare, alla fine degli anni Ottanta, al Brescia, squadra con la quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la città lombarda ci sono le esperienza con la Sampdoria e poi all'estero, prima in Messico con l'America e poi in Germania con l'Eintracht Francoforte. Nel 1997 torna in Italia per concludere la carriera da professionista con il Piacenza, con cui ottiene la salvezza in Serie A.