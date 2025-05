video suggerito

Europei di pallavolo 2026, la prima gara a Napoli in piazza del Plebiscito Piazza Plebiscito ospiterà il primo match dell’Europeo di pallavolo 2026: l’annuncio del sindaco Manfredi. Poi il torneo si sposterà negli altri palazzetti italiani. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo match dei Campionati Europei di Pallavolo maschili del 2026 si giocherà a Napoli, in piazza del Plebiscito. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato di "risultato straordinario" e "frutto frutto di una visione condivisa e sinergica, che conferma il ruolo centrale della città nelle grandi manifestazioni sportive internazionali. Lo sport", ha aggiunto ancora il primo cittadino partenopeo, "unisce, illumina e rende Napoli protagonista in Europa".

L'Europeo 2026 si disputerà, come formula ormai consueta, in quattro nazioni: il prossimo anno toccherà ad Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. L'Italia non ha ancora deciso le città che ospiteranno le gare, ma per ora c'è certezza sulla gara inaugurale, che si disputerà a Napoli. Verrà dunque montato per l'occasione un campo ad hoc con tribune per ospitare l'evento in piazza Plebiscito: non c'è ancora la data esatta, ma indicativamente si giocherà come spesso accade d'estate, tra fine luglio ed agosto. Difficile per Napoli ospitare più di un match: quasi certo, infatti, che le altre gare verranno disputate con alta probabilità tra l'Unipol Arena di Bolgona, il PalaEvangelisti di Perugia, il PalaRossini di Ancona e forse anche il PalaFlorio di Bari, con semifinali e finali quasi certamente al PalaLottomatica di Roma. Tutti palazzetti nei quali si scrive, annualmente, la storia della pallavolo italiana: per Napoli la piccola soddisfazione di partecipare seppur in piazza al grande evento sportivo, dove l'Italia parte da vice-campione uscente e 7 titoli vinti (record), di cui l'ultimo nel 2021, a fronte di 32 partecipazioni (record a sua volta), avendo mancato l'appuntamento con l'Europeo soltanto una volta.