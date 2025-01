video suggerito

Estradato in Italia Gaetano Guarino: il narcos deve scontare 25 anni di carcere, preso a Tunisi È tornato in Italia l’ex superlatitante Gaetano Guarino, arrestato a Tunisi nel 2021: è stato condannato per traffico internazionale di droga dalla Turchia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il blitz con cui Guarino è stato arrestato nel 2021 a Tunisi

È stato estradato in Italia Gaetano Guarino, il narcos già inserito nella lista dei latitanti pericolosi e arrestato tre anni fa a Tunisi dopo 11 anni di latitanza; deve scontare 25 anni di reclusione. Il 60enne, nato a Casal di Principe (Caserta) e cresciuto a Marano di Napoli, è arrivato questa mattina, 29 gennaio, all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove ad attenderlo c'erano i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzione della Procura generale di Napoli.

L'ormai ex latitante è stato riconosciuto come promotore e dirigente di un gruppo che importava grosse quantità di eroina dalla Turchia all'Italia, in particolare verso il Napoletano. È stato condannato con sentenza emessa il 9 novembre 2012 (ed esecutiva dal 5 febbraio 2014) a 22 anni, 11 mesi e 13 giorni di reclusione, l'ordine di carcerazione è stato integrato dal successivo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, per l'espiazione di una pena residua complessiva di anni 25 e giorni 10 di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'ordine di carcerazione relativo alla condanna della Corte di Appello è datato 31 luglio 2019. Quando i carabinieri erano andati ad arrestarlo, però, si era già dileguato. Erano quindi partite le indagini, che avevano condotto gli investigatori in Africa e a localizzarlo a Tunisi, dove era stato sottoposto ad arresto provvisorio il 21 dicembre 2021. Dopo tre anni, il trasferimento in Italia. L'estradizione è stata curata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale.