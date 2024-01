Esplosione in un palazzo al centro di Napoli, case sgomberate: c’è un ferito con ustioni L’esplosione in vico Pero, nella zona di Santa Teresa degli Scalzi. Un uomo ferito con ustioni portato in ospedale. Evacuate 5 abitazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Violenta esplosione in un palazzo al centro storico di Napoli. La deflagrazione, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe avvenuta in un edificio che si trova tra vico Pero e vico Cimitile, nella zona di via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nella tarda serata di oggi, martedì 16 gennaio 2024. Sul posto è immediatamente arrivata la Polizia Locale di Napoli, che ha sgomberato 5 alloggi. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito con ustioni. L'uomo è stato trasportato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli per le cure mediche del caso.

Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto, ma, dai primi accertamenti, sembra che i danni siano stati provocati da uno scoppio, ma al momento non è dato sapere cosa possa essere scoppiato. Sarebbero stati rilevati da parte dei soccorritori danni ingenti sia ai pavimenti che alle pareti dell'edificio, elementi, questi, che farebbero propendere per la deflagrazione.

Un ferito con ustioni portato in ospedale

Per fortuna altri due alloggi che si trovavano nel palazzo erano vuoti. Uno di questi era occupato da un B&B. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che ha trasportato immediatamente il ferito in ospedale, dove, a quanto si apprende, sarebbe stato accompagnato anche da un familiare. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del ferito. Mentre sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e capire l'origine dello scoppio.