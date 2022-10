Esplode una bomba a Pianura, la seconda in due giorni a Napoli Si tratta della seconda bomba esplosa a Napoli in due giorni, addirittura la sesta dall’inizio del mese.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Una bomba è esplosa all'alba di oggi, domenica 23 ottobre, in via Evangelista Torricelli 372 a Pianura, zona Ovest di Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti sul posto intorno alle 5. Stando a quanto si apprende, lo scoppio non ha causato danni o feriti. Si tratta della seconda bomba esplosa a Napoli in due giorni, addirittura la sesta dall'inizio del mese. Non ci sono dubbi sull'origine del gesto: è collegato, con ogni probabilità, alla faida di camorra che si è riaccesa nelle ultime settimane tra Bagnoli, Fuorigrotta e Rione Traiano.

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori l'ordigno posizionato in via Torricelli, nota piazza di spaccio, potrebbe essere la risposta alla bomba esplosa davanti a un locale di Bagnoli e alla sparatoria di due giorni fa in via Enea. Episodi, questi, che gli inquirenti riconducono tutti alla nuova faida di camorra tra il clan Esposito e il gruppo Giannelli.

In via Enea, quartiere Bagnoli, i carabinieri hanno ritrovato in strada cinque bossoli calibro 9×21. I militari non hanno avuto dubbi fin dall'inizio: si tratta di una stesa di camorra. In via Diocleziano una bomba è esplosa davanti alle saracinesche di un centro Tim: "Numerosi cittadini hanno segnalato la potente esplosione avvenuta la scorsa, un boato fortissimo che ha fatto saltare la saracinesca e le insegne di un centro Tim. Un episodio sul quale è bene fare subito chiarezza poiché in questo territorio agiscono organizzazioni criminali che negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di altri crimini violenti. La minaccia di una recrudescenza della loro attività non va assolutamente sottovalutata", ha commentato l'episodio il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.