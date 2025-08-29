Esce per fare un giro in moto e non rientra, Luigi Rossetti trovato morto in una scarpata: indagini in corso

Il corpo di Luigi Rossetti, 48 anni, è stato rinvenuto questa mattina sul raccordo a ridosso dell’Autostrada A16, nel territorio di Venticano, in provincia di Avellino. L’uomo era uscito ieri per fare un giro in moto e non era rientrato a casa.

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, venerdì 29 agosto, in provincia di Avellino, per il ritrovamento del corpo di Luigi Rossetti, 48 anni: il cadavere dell'uomo, un gommista originario di Apice, nella provincia di Benevento, è stato rinvenuto in una scarpata ai margini del raccordo autostradale Castel del Lago-Benevento, a ridosso dell'A16, nel territorio di Venticano. Da quanto si apprende, Luigi Rossetti era uscito di casa ieri, giovedì 28 agosto, per fare un giro sulla sua motocicletta BMW; verso sera, non avendo ancora sue notizie, la moglie ha lanciato l'allarme, mettendo in moto la macchina delle ricerche.

Aperta una inchiesta sulla morte di Luigi Rossetti

È stato soltanto questa mattina, però, che un giovane agricoltore, che si era recato a lavorare nei campi, ha avvistato la motocicletta BMW e poi il cadavere del 48enne e ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, nonché personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare cosa sia accaduto a Luigi Rossetti; la salma dell'uomo è stata recuperata e posta a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, che ha aperto una inchiesta per determinare le cause del decesso del 48enne e fare piena luce sulla vicenda.