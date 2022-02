Esce di casa per fare legna e precipita in un burrone: tragedia ad Ascea Incidente mortale a Mandia, frazione del comune di Ascea, provincia di Salerno. Morto un anziano di 87 anni.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale a Mandia, frazione del comune di Ascea, provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende, un anziano di 87 anni è uscito di casa per andare a fare legna. L'ha caricata sulla sua carriola elettrica, ma poi è precipitato in un burrone ed è caduto all'interno di un piccolo ruscello. Ha riportato gravissime ferite e dopo pochi minuti è morto.

Trasportato al pronto soccorso, l'anziano è morto poco dopo il suo arrivo

La moglie dell'uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Vallo. L'anziano è stato messo in salvo e accompagnato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ma, come anticipato, le ferite erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'uomo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale.