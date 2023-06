Esce di casa e scompare: paura per Giovanni Costanzo. I carabinieri: “Aiutateci a trovarlo” Ore d’ansia a Molinara (Benevento) per Giovanni Costanzo, sparito dopo essere uscito di casa ieri sera. Le ricerche finora hanno avuto esito negativo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Esce di casa e scompare nel nulla: ore d'ansia a Molinara, in provincia di Benevento, per Giovanni Costanzo, 89 anni (ne compirà 90 il 19 giugno), che dopo essere uscito di casa a piedi è letteralmente sparito. La Prefettura di Benevento ha attivato il "Piano territoriale per la ricerca delle persone scomparse" ed autorizzato la diffusione della foto per permettere di ritrovarlo nel minor tempo possibile.

Alto circa un metro e settanta, di corporatura normale, ha i capelli grigi e gli occhi castani. Al momento dell'allontanamento indossava un maglioncino di colore grigio scuro, pantalone di velluto di colore marrone, scarpe da ginnastica di colore nero ed un bastone. La Prefettura ha fatto sapere che l'uomo si sarebbe allontanato volontariamente, a piedi, dalla propria abitazione di Molinara nella tarda serata di ieri.

"Le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il personale del Comune di Molinara ed i volontari della Regione Campania sono impegnati nelle attività di ricerca che, finora, hanno dato esito negativo", fanno sapere dalla Prefettura sannita, che ha poi aggiunto in una nota ufficiale: "Chiunque abbia notizie o informazioni utili è pregato di contattare immediatamente l’Arma dei Carabinieri al numero 112". La stessa Prefettura di Benevento ha anche autorizzato la diffusione di una fotografia dell'uomo, per facilitare il possibile riconoscimento da parte dei cittadini che dovessero vederlo in strada. Ore d'ansia infatti nelle città sannita di Molinara per le sorti dell'uomo, di cui non si hanno più notizie ormai da oltre dodici ore. Ricerche che proseguono in tutta la zona.