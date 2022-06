Esami di maturità 2022: a Napoli notte di festa a San Martino. La zona inondata dai rifiuti Dopo la festa per la classica notte prima degli esami di maturità, a San Martino sono rimasti soltanto cumuli di rifiuti.

A cura di Valerio Papadia

La notte prima degli esami di maturità, a cui Antonello Venditti ha addirittura dedicato una canzone diventata un inno generazionale, è un rito antico e irrinunciabile per gli studenti, quasi un rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. A Napoli, da anni, il luogo scelto dagli studenti per compiere questo rito, per trascorrere la notte prima degli esami, è il belvedere di San Martino, punto più alto del quartiere Vomero da cui si gode di una vista privilegiata su tutta la città. Non ha fatto eccezione la notte appena trascorsa, che ha preceduto la prima prova prevista per oggi, 22 giugno: centinaia di maturandi si sono così dati appuntamento a San Martino per fare festa ed esorcizzare lo spauracchio degli esami imminenti. Peccato che, però, dopo i bagordi, il belvedere si sia trasformato in una discarica a cielo aperto: bottiglie di vetro, bicchieri, confezioni per l'asporto di cibo, tutti abbandonati per terra.

Lo scempio è stato immortalato da tantissimi cittadini indignati, con foto e qualche video, che sono comparsi sui social network all'alba di oggi e che testimoniano una notte di spensieratezza e di festa, ma anche di inciviltà e sprezzo del decoro e, probabilmente, anche di scarsa organizzazione da parte delle istituzione, che non hanno vigilato a dovere su una situazione che era prevedibile si sarebbe venuta a creare a San Martino. Anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sottolinea questo aspetto: "Si fa fatica a parlare di ‘maturità’ in questi casi. Servono maggiori controlli in queste aree e maggiore responsabilità nei giovani".