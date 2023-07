Esame di terza media in ospedale per i pazienti del Santobono: “Importante per la loro normalità” Anche nell’ospedale pediatrico napoletano, alcuni dei bambini e ragazzini ricoverati hanno sostenuto gli esami per la fine della terza media.

A cura di Valerio Papadia

Si sono conclusi da poco gli esami con i quali migliaia di studenti italiani hanno concluso i loro percorsi scolastici, alle elementari, alle medie e alle superiori. Un momento importante, quello degli esami, per bambini e ragazzini, che purtroppo non tutti hanno potuto sostenere in presenza, come ad esempio i piccoli pazienti ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli. Anche loro, però, grazie alla Scuola in Ospedale, hanno potuto sostenere gli esami e conseguire, in questo caso specifico, la licenza media.

E allora, per festeggiare l'importante traguardo raggiunto dai bimbi e dai ragazzini ricoverati nell'ospedale pediatrico napoletano, la Fondazione Santobono-Pausilipon ha voluto condividere, attraverso i suoi canali social, le immagini dei giovani studenti felici con il loro certificato tra le mani.

"La Scuola In Ospedale è una realtà preziosa per i nostri piccoli pazienti, consolidata, nella nostra struttura, dalla metà degli anni ‘90. Grazie a questa collaborazione i nostri pazienti hanno la possibilità di proseguire le loro attività scolastiche e soprattutto di mantenere un filo di continuità con la propria vita ‘normale'. Le insegnanti, dall’asilo alle superiori, si aggirano instancabili per i corridoi dell’ospedale per esaudire la curiosità di conoscenza dei piccoli e dei grandi" ha scritto la Fondazione su Facebook.

"Alcuni dei nostri ragazzi quest’anno – si legge ancora a corredo delle foto – sono giunti all’importante tappa dell’esame di terza media e le insegnanti, subito pronte, hanno accolto i docenti delle loro scuole di appartenenza. Dopo aver sostenuto l’esame agli allievi è stato consegnato tanto di cappello e pergamena".