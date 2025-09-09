Entra in un negozio, scavalca il bancone e tenta di violentare la proprietaria: 60enne denunciato a Salerno

Immagine di repertorio

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 settembre, in centro a Salerno. Mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Salerno sono stati allertati da alcuni cittadini, che hanno segnalato, in centro città, la presenza di un uomo armato di bottiglia di vetro, che molestava i passanti, compresi minori e bambini. Giunti sul posto, gli agenti di polizia sono stati avvicinati da una donna che, visibilmente agitata e impaurita, ha raccontato loro che, poco prima del loro intervento, l'uomo era entrato nel suo negozio e, dopo aver scavalcato il bancone, l'aveva minacciata e aveva poi tentato di abusare sessualmente di lei; la donna, per fortuna, era riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ai passanti.

I poliziotti hanno individuato e bloccato l'aggressore: anche alla loro presenza, l'uomo non ha posto fine ai suoi comportamenti aggressivi e minacciosi e ha tentato di opporsi al fermo. Identificato, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria: si tratta di un 60enne originario della Repubblica Ceca, senza fissa dimora e privo di documenti, che deve rispondere di tentata violenza sessuale, minaccia aggravata. resistenza a Pubblico Ufficiale e porto d'armi improprio.