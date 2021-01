La prudenza, si sa, non è mai troppa: e così la Prefettura di Napoli ha convocato quest'oggi una riunione durante la quale è stato aggiornato il piano operativo in caso di emergenza dovuta al rischio neve in materia di viabilità sui tratti stradali e autostradali dell'ambito metropolitano. Alla riunione hanno partecipato tutti gli organismi politici di Napoli, provincia e regione Campania oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine (Questura, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco), nonché delle società che gestiscono le arterie stradali.

L'obiettivo del nuovo piano operativo, che riguarda anche le autostrade A1 Milano-Napoli, A16 Napoli-Bari, A30-Caserta-Salerno e Tangenziale di Napoli, limitatamente ai tratti del territorio urbano napoletano, è quello di garantire una circolazione sicura per gli automobilisti, garantendo anche interventi immediati in caso di crisi del traffico oppure qualora si verificassero gravi incidenti stradali connessi ad eventuali precipitazioni nevose che possano comportare blocchi della circolazione veicolare. La neve a Napoli, del resto, non è un fenomeno raro: e le abbondanti nevicate di questi giorni anche a bassa quota in zone non proprio abituate alle forti nevicate, fa sì che neppure il capoluogo campano possa considerarsi pienamente "immune" da questo tipo di fenomeni meteorologici. La stessa mareggiata di qualche giorno fa, che aveva abbattuto cioè che restava dell'antico molo borbonico, era stata un evento "fuori programma" ed al quale Napoli non era affatto abituata, tanto che la portata dell'evento ha fatto rapidamente il giro della Rete nonostante i danni tutto sommato esigui registrati.