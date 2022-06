Emergenza caldo, a Napoli 3 giorni di bollino rosso Tre giorni di ondate di calore su Napoli: lo ha annunciato il Ministero della Salute. Bollino rosso fino al 1° luglio, a rischio bambini, anziani e fragili.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre giorni di caldo torrido in arrivo su Napoli e la Campania. Solo oggi si è conclusa l'allerta meteo per le ondate di caldo su tutta la regione, ed è già è tempo di fare i conti con una nuova ondata di caldo torrido che durerà almeno fino al 1° luglio. Tre giorni con i quali i cittadini della Campania, ed in particolare quelli di Napoli, dovranno fare i conti con l'emergenza.

Stavolta a lanciare l'allarme è il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, che ha inserito Napoli tra le 19 città che nei prossimi tre giorni dovranno fare i conti con le ondate di calore. Rischi, dunque, soprattutto per la popolazione più fragile: anziani, bambini, persone cardiopatiche o affette da patologie specifiche, come quelle respiratorie e dermatologiche. Il consiglio, come sempre, è quello di evitare di uscire di casa soprattutto nelle ore più calde, e bere molta acque. Per le pelli più sensibili (bambini, anziani, fragili) il consiglio è di utilizzare anche creme protettive per limitare l'esposizione diretta ai raggi ultravioletti.

Come già anticipato qualche settimana fa a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, fisico, meteorologo e già professore di climatologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'estate sarà particolarmente rovente alla quale seguiranno probabili forti piogge a partire da settembre, per il fenomeno meteorologico della "compensazione" alla siccità che, di fatto, già da maggio sta flagellando tutta l'Italia.