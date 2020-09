Polemiche per la presenza, senza mascherina, di Elton John sull'isola di Capri. Il cantautore inglese, sull'isola per trascorrere qualche giorno assieme al marito e ai figli, quando è stato immortalato senza mascherina all'aperto, salvo rimetterla quando ha baciato i pargoli. Ma il Codacons ha protestato duramente, ed anzi annunciato che procederà a denunciare il cantante inglese "al Prefetto di Napoli, al Comune di Capri ed alla Regione Campania".

Il cantante britannico è arrivato in questi giorni a Capri con il marito David Furnish, regista e produttore cinematografico, ed i loro figli Elijah e Zachary che hanno anche "aiutato" il padre a mettersi correttamente la mascherina poco dopo. Ma le immagini di sir Elton John in vacanza senza mascherina sull'isola di Capri hanno fatto rapidamente il giro della Rete. In Campania, infatti, l'obbligo di mascherina all'aperto è stato sancito già da diversi giorni, e fino al prossimo 4 ottobre. Non è escluso che il cantante inglese potesse non esserne al corrente, sebbene la legge ovviamente non concede attenuanti all'ignoranza della stessa. Da qui la reazione arrabbiati di Codacons: "Le regole valgono per tutti", ha spiegato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, "e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all'aperto, lo stesso vale per vip e personaggi famosi. Per tale motivo, presentiamo una istanza al Prefetto di Napoli, al Comune di Capri e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché elevino nei confronti di Elton John la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da 400 a 1000 euro", ha aggiunto ancora Rienzi.