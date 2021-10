Elezioni Salerno 2021, esposto in Procura: “Preferenze e voti in meno, ricontate le schede” Presentato un esposto in Procura contro i risultati elettorali delle elezioni comunali a Salerno, che hanno visto la riconferma del sindaco Enzo Napoli. Dai riconteggi, infatti, andrebbe assegnato un seggio extra ad un’altra lista, mentre si chiedono ulteriori verifiche sul numero “anomalo” di schede nulle, nonché su “un numero superiore di voti espressi rispetto ai votanti nelle relative sezioni”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Esposto alla Procura di Salerno presentato da alcuni componenti delle liste che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone, firmataria a sua volta del medesimo esposto. Nel mirino ci sono voti che sarebbero stati erroneamente assegnati, preferenze contestate ed un numero "fuori dall'ordinario" di schede nulle. L'esposto è stato inviato anche alla Corte d'Appello, alla Commissione Elettorale e al Prefetto di Salerno.

Nell'esposto, viene spiegato che "a seguito dei riconteggi sono stati attribuiti circa 300 voti in meno al candidato Napoli, 200 in più a Barone e 60 in più a Sarno", ma anche che "sono stati evidenziati un numero superiore di voti espressi rispetto ai votanti nelle relative sezioni". Non solo: nell'esposto viene puntato il dito anche contro il numero considerato "eccessivo" delle schede annullate (poco più di duemila), puntando il dito contro le sezioni "dove presidenti e scrutatori sono stati sostituiti dai supplenti".

Infine, nel documento viene chiesto al prefetto di "nominare una commissione d'accesso per la piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione", ed alla procura di accertare "eventuali profili di reato". Il tutto, ovviamente, inciderà anche sulla proclamazione degli eletti al consiglio comunale. Se il distacco con cui Enzo Napoli è risultato rieletto a sindaco di Salerno è tale da non sollevare dubbi, diverso discorso vale per i consiglieri comunali. In particolare, nell'esposto si fa presente come il riconteggio dei voti farebbe scattare un quarto seggio per una lista che, invece, inizialmente ne aveva ottenuti soltanto tre.