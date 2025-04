video suggerito

Elezioni Regionali Campania, De Luca ironico: "Io capolista? Mi candido a Papa con Trump" L'ipotesi: De Luca candidato consigliere regionale in una sua lista civica, dopo lo stop al terzo mandato. Il governatore: "Verificheremo se possibile"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca

"Io candidato al consiglio regionale come capolista? Perché solo capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il Papato". Usa la consueta ironia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per rispondere ai giornalisti che gli chiedono della possibilità di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali, non per la carica di Presidente della Regione – visto lo stop al terzo mandato sancito dalla Corte Costituzionale – bensì per quella di consigliere regionale.

L'ipotesi: De Luca candidato consigliere in una lista civica

Un'ipotesi, quella di presentare una sua lista e candidarsi come consigliere di questa lista civica in tutte le province, che si fa largo nelle ultime ore e che De Luca, al netto delle battute, non esclude. "Verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista – precisa il Governatore, questa volta seriamente – Stiamo aspettando la motivazione della sentenza dell'altissima Corte".

Al momento, però, le elezioni regionali sono ancora lontane. Lo sguardo del Governatore è concentrato sui prossimi passi della chiusura del mandato. "Sicuramente – dice – si completerà il programma di questo governo regionale". Il numero uno della giunta regionale, negli scorsi giorni, ha già stilato una serie di punti da portare a termine prima delle prossime elezioni. Mentre è in corso un dialogo nel centrosinistra per trovare un candidato per Palazzo Santa Lucia. Si sono fatti i nomi, finora, di Roberto Fico, Raffaele Cantone e Lucia Fortini, tra gli altri. De Luca, però, non si sbilancia e a chi gli chiede se abbia un suo nome per la Presidenza, risponde: "De Luca…".