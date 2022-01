Elezioni comunali Napoli 2021, pagamenti per presidenti di seggio e scrutatori da oggi 20 gennaio Partono oggi, 20 gennaio 2022, i pagamenti per presidenti di seggio e scrutatori impegnati per le comunali 2021. L’elenco delle filiali e come incassare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono oggi, 20 gennaio 2022, i pagamenti per i presidenti di seggio e gli scrutatori che hanno fatto parte degli uffici elettorali durante le ultime elezioni comunali a Napoli del 3-4 ottobre 2021. Da oggi, quindi, inizieranno ad essere messi in pagamento i primi bonifici destinati a coloro che hanno già comunicato il proprio Iban. Gli accrediti bancari, in questo caso, arriveranno all'inizio della prossima settimana.

Cosa fare per ricevere il bonifico

Sono 884 i presidenti di seggio che hanno fatto parte degli uffici elettorali nella scorsa tornata delle amministrative a Napoli. Tra questi si sono registrate anche 282 surroghe di rinunciatari per vari motivi. A questi vanno aggiunti poi gli scrutatori. Insomma, un vero e proprio esercito, con migliaia di persone impegnate per il regolare svolgimento delle elezioni.

Ma cosa devono fare presidenti e scrutatori che non hanno un Iban associato ad un conto corrente? Coloro che non hanno Iban potranno recarsi presso le filiali di Napoli della banca Intesa Sanpaolo muniti di carta di identità e codice fiscale. "Il pagamento dei mandati per cassa, ovvero non domiciliati su Iban bancari o postali – specifica il Comune di Napoli – sarà effettuato dal Tesoriere Intesa Sanpaolo Spa presso le filiali della città di Napoli dotate del servizio cassa".

"L'accesso alle Filiali – prosegue il Municipio – verrà consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi al pubblico-cartelli per l'utenza, volta per volta esposti su indicazione della Direzione della banca-tesoriere, in ossequio alle disposizioni governative o dettate da urgenti ragioni di sicurezza contingente".

L'elenco delle filiali bancarie: