Elezioni Comunali Frattamaggiore 2020: tutti i candidati a sindaco e le liste

Elezioni Comunali Frattamaggiore 2020: l’elenco di tutti i candidati sindaco e di tutte le liste – partiti e civiche – collegate. Si vota il 20 e il 21 settembre per rinnovare il consiglio comunale di una delle più densamente abitate cittadine della cintura settentrionale di Napoli. Alle Amministrative di Fratta si aggiungono anche il voto per il referendum e le elezioni regionali in Campania.