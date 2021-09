Elezioni Comunali Battipaglia 2021, tutte le liste e i candidati Battipaglia si prepara alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre con sette candidati e 21 liste. Oltre al sindaco uscente, Cecilia Francese, che tenta di ottenere un secondo mandato, ci sono anche: Carmine Bucciarelli, Bruno di Cunzolo, Enrico Farina, Maurizio Mirra, Ugo Tozzi e Antonio Visconti.

A cura di Federica Grieco

Battipaglia è uno dei 141 Comuni in Campania che il 3 e il 4 ottobre eleggerà un nuovo sindaco. Contando più di 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due più votati domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Per quanto riguarda le modalità di voto, in questo tipo di Comuni c'è la possibilità di esprimere il cosiddetto voto disgiunto: si può quindi indicare un candidato sindaco e una lista non collegata. Nei Comuni con più di 5mila abitanti, poi, c'è la possibilità di esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale, purché venga rispettata la parità di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Sette candidati e 21 liste: è l'esercito di aspiranti sindaci e consiglieri che è sceso in campo per le elezioni comunali di Battipaglia. Tenta di ottenere un secondo mandato Cecilia Francese, medico endocrinologo e sindaco uscente del Comune, che ha il supporto di cinque liste civiche. Ma Francese non è l'unico medico in corsa. Ugo Tozzi, candidato da Fratelli d'Italia, che può contare su tre liste. La rosa dei candidati a sindaco di Battipaglia conta, però, figure professionali diverse. Tra questi c'è l'avvocato cassazionista Carmine Bucciarelli, sceso in campo col supporto di una lista. Con l'appoggio di Forza Italia, corre per il ruolo di sindaco anche Bruno Di Cunzolo. Per queste elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle ha deciso di puntare su Enrico Farina, che corre con una sola lista. Il suo programma verte su tutela ambientale e trasparenza dell'amministrazione. A 41 anni, il candidato più giovane, e anche quello con più liste, ben sette, è Antonio Visconti. In campo c'è anche Maurizio Mirra, presidente di Civica Mente e candidato con una lista.

Cecilia Francese

Tutti i candidati di Avanti Battipaglia

Angela Bacco

Vito Balestrieri

Vincenzo Botte

Barbara Capasso

Biancamaria Carleo

Pierino Carrafiello

Rosa Cataldo

Antonella D'Alessandro

Federica D'Ascoli

Luigina D'Elia

Carla Galizia

Alfonso La Terza

Cosimina Mandia

Giuseppe Manzi

Elena Oliva

Assunta Palmieri

Giuseppe Pepe

Marco Raimondo

Amerigo Restaino

Dario Toriello

Enrico Tucci

Laura Vece Carlo Viscido

Fernando Volpe

Tutti i candidati della lista Etica

Centanni Luigia

Cerullo Pietro

Cupertino Mariangela

D’Amico Vincenzo

De Sio Vincenzo

Di Cunzolo Lucia Lorenza

Farina Gianluigi

Ferrara Giuseppe

Fratinardo Oriana

Fusco Viviana

La Rocca Amedeo

Lenza Giuseppe

Longobardi Dora

Lucia Vito

Marrone Marco

Nicastro Maria Gabriella (in Mellone)

Petrosino Antonietta

Prisco Amodio (detto Emidio)

Raimondi Lucia

Taglianetti Damiano

Tolomeo Fosca

Vicinanza Elio

Volpe Melania Anna

Zaccaria Gerardo

Tutti i candidati della lista Battipaglia 2021

Anzalone Salvatore

Alfano Rita

Bacco Brian

Demetria Barile

Casella Carlo

Cuoco Anna

D’Alesio Alfonsino

D’Andretta Umberto

D’Auria Lorenzo

Faiella Myriam

Ferullo Osvaldo

Fierro Giulio

Finale Monica,

Forlano Lorenzo

Grasso Zaira

La Torre Feliciana

Leo Romeo

Masi Giorgio Maria

Miranda Chiara,

Pierri Maria Letizia

Pintori Gianluigia

Ragone Enrico

Rio Sandra

Simeone Antonio

Tutti i candidati della lista Con Cecilia

Alessio Michele

Cappelli Angelo

Cesaro Vincenzo (detto Enzo)

Clemente Vincenzo

Controne Gaetano

Di Luca Raffaele

Falcone Francesco

Fornataro Daniela

Francese Christie (detta Cristina)

Fusco Rosaria

Greco Pietropaolo (detto Pierpaolo)

Mancaniello Gianluca

Mauro Fedele

Morini Elda

Napoli Francesca

Nardiello Alessandro

Pepe Vincenzo

Rago Luigi

Schiavo Giuseppe

Trotta Maria

Urgo Rosaria

Ventriglia Angela

Vitale Alessandro

Cappiello Laura

Tutti i candidati della lista Insieme per Battipaglia

Amendola Elvira

Basileo Paola

Butrico Fabio

Capezzuto Antonella

Carbone Giuseppe

Ciottariello Raffaele

Costabile Monica

D’Aquino Carmine

Dell’Aglio Antonio

Di Salvatore Chiara

Fortunato Lucio

Guardigni Maria

Iorio Giusy

Irollo Sebastiano

Lauri Luigi

Marino Francesco

Mazzei Paola

Minelli Antonio

Natarova Irayida

Nunziata Alessio

Passarella Costantino

Prestigiacomo Letizia

Tafuri Luciano

Tutino Giuseppe

Carmine Bucciarelli

Tutti i candidati della lista Battipaglia Città del Sele

Aliberti Domenico

Buono Vincenzo

Cianciulli Loris

Conforti Maria Rosaria

D’Amato Rosamaria

D’Angelo Irene

La Francesca Federico

Lamassa Salvatore

Maioli Francescopaolo

Matturro Assunta

Mastrogiacomo Daniela

Lupo Anna

Micillo Carlo

Minniti Annalisa

Montefusco Nicolina

Nicolino Nadia

Pastorino Grazia Maria Giovanna

Sammartino Carmine

Stabile Massimiliano

Trimarco Antonio (detto Tonino)

Vicinanza Renato

Vocca Daniela

Vuto David

Zoppi Angelo

Bruno Di Cunzolo

Tutti i candidati della lista Eretici

Garofano Enrico

Garofano Margherita

Esposito Salvatore Giovanni

Di Cunzolo Lilia

Speranza Girolamo

Bruno Anna

Renna Antonio

Minella Adriana Silvana

Nuzzi Giovanni

Gallo Patrizia

Ventriglia Gerardo

Ventriglia Giorgia

Teribint Bruno

Capodanno Adriana

Picariello Cono Antonio (detto Antonio)

Picariello Caterina

Vitolo Teresa

Izzo Antonio

Giordano Clara

Toriello Vincenzo

Marucci Patrizia

Pagano Carmine

Di Pasquale Morena

D’Amico Enrico

Tutti i candidati della lista Forza Italia-Nuovo Psi

Longo Giovanna

Minutoli Salvatore

Tedesco Annarita

Vitolo Cosimina

Passaro Luca

Gioia Giancarlo

Paternostro Nicola

D’Alessio Donato (detto Antonello)

Di Cunzolo Gianni

Pistocco Luigi

Putignano Nicole

D’Avino Daniela

Caso Anna

Belfiore Roberto

Raviello Bruno

Consalvo Rita

Gentile Simone

Tutti i candidati della lista Rivoluzione Evoluzione Battipagliese

Morelli Carlo

Pantalena Cinzia

Guzzi Cosimo

Esposito Erika

Esposito Antonio

Landi Rosa

Izzo Antonio

Izzo Emanuela

Luogo Mirco

Ripa Raffaella

Ricci Mirko

Oliva Annamaria

Galdi Adolfo

Trimarco Iana

Oricchio Liberato Giovanni

Ruggia Giorgia

Quaglia Maria

Fortunato Laura

Fierro Tiziana

Di Maio Antonietta

Mele Serafina

Tedesco Luigi

Tedesco Morena

Guarnieri Vito

Enrico Farina

Tutti i candidati della lista Movimento 5 Stelle

Bufano Carmela

Bonacci Raffaele

Di Stasio Rosanna

Bovi Gianluca

Gonnella Gaetana

Cavaliere Vincenzo

Labruna Veronica Natascia

D’Incalci Giuseppe

Malpede Santa Gerarda (detta Sandra)

De Cesare Ernesto

Nicolais Rosaria

Farabella Martino

Nobile Ylenia Lucia

Feola Angelo

Protopapa Orietta

Fierro Michele

Rafik Aicha

Grimaldi Antonio

Santarsiero Angela

Luongo Lucio

Siniscalchi Patrizia

Raia Riccardo Antonio

Spera Antonietta Elisabetta

Maurizio Mirra

Tutti i candidati della lista Civicamente

Bichi Enrica

Brogna Elio Diamante (detto Tino)

Cantalupo Immacolata

Carleo Tullio

Donnarumma Annalena

Gaglione Donato

Galluccio Francesca

Giampaola Valerio

Giaquinto Raffaele

Matino Aniello (detto Nello)

Mautone Enzo

Orlando Giorgio

Perrone Vincenzo

Pesce Doriana

Pierri Rosa

Pizzuto Alessandro

Rio Domenico Aniello Rio (detto Nico)

Scarpinati Manuela

Sica Carmine

Tedesco Ugo

Zizzo Martina

Borrelli Giuseppina

Acito Rosario

Attanasio Andrea

Ugo Tozzi

Tutti i candidati della lista Fratelli d'Italia

Alfano Carola

Carbone Angelica

Cavallo Rosa

Chiapparone Pasquale

Cingolo Patrizia

Contursi Luana

Costantino Paolo Antonio

D’Amico Antonio

De Rosa Carmine

Fratinardo Maria Donata

Greco Stefania

Guzzi Vincenzo

Iervolino Stefano

Lambiase Antonietta

La Rocca Ernesto

Marchetta Guglielmo

Pumpo Liberato

Rienzi Rosaria

Rinaldi Anna

Spera Luigi

Terminelli Massimiliano

Torsello Consiglia

Viscido Giuseppe

Voto Marco

Tutti i candidati della lista Tozzi Sindaco

Antoniello Marco

Barone Laura

Bevilacqua Rosetta

Caruccio Pietro

Casertano Natasha

D’Amico Enrico

De Libero Debora

De Martino Antonio

Di Muro Giuliana

Di Napoli Anna

Ferro Umberto

Gentile Valentina

Granozio Dario

Iuliucci Sabatino

Lamberti Ciro

Landi Sabato

Marciano Fabio

Maresca Katia

Migliaccio Piergiorgio

Orefice Antonietta

Palladino Armando

Selvatico Antonella

Vairo Mariano

Volpe Donatella

Tutti i candidati della lista Battipaglia Città Nostra

Mancusi Cesare

Bruno Luana Carmen

Buccino Johan

Clarizia Liliana

D’Ambrosio Vincenzo

De Ruggero Clara

Forziati Michele

Gentile Massimo

Gerardi Giovanna

Iorio Giovanni

Mandarino Ermanno

Mellone Roberta

Rinaldi Mario

Francesco Rinauro

Antonio Saviello

Simaldone Francesco

Scalea Ersilia

Zara Carlo

Antonio Visconti

Sono sette le liste a supporto del candidato Antonio Visconti, che, a 41 anni, è il candidato più giovane di questa tornata elettorale. "Insieme con me – ha affermato Visconti – una coalizione di ampio respiro fatta di persone capaci e determinate". Si tratta della prima candidatura per Visconti che ha affermato: "Spero di essere all'altezza della situazione e di conquistare la fiducia dei battipagliesi: la città ha bisogno di un cambio di passo e di un nuovo governo".

Tutti i candidati della lista Liberali e Solidali

Apostolico Stefania

Bellucci Giancarlo

Belmonte Immacolata

Bonfrisco Antonietta Giovanna Carmela

Bovi Giuseppe

Cuozzo Giuseppe

Di Feo Katiuscia

Ferrara Mauro

Immediata Azzurra

Marciano Giuseppe

Marino Gaetano

Matonte Antonio

Napoli Michela

Palo Damiano

Paolillo Raffaella

Pierro Gerardo

Sacco Roberta

Sada Agostino

Santoro Robin

Scottillo Antonio

Spada Giovanni

Tamburo Violante

Terribile Michele

Vicinanza Roberto

Tutti i candidati della lista Partito Democratico

Anzalone Vincenzo

Battipaglia Antonino

Benvenuto Silvio

Bini Giulia

Caprino Gemma

Citro Maria

Chiacchiaro Giuseppina

Cestaro Vincenzo

D’Acampora Luigi

De Vita Fabio

Della Corte Rosa

Galluzzo Sergio

Liguori Luisa

Limongiello Daniela

Marchetta Maria Grazia

Marino Marilù

Monaco Teresa

Noschese Matteo

Paini Antonella

Pepe Rosa

Previte Carmelo

Sabatella Pasquale

Salomone Alessandra

Zottoli Domenico

Tutti i candidati della lista Campania Libera

Barra Anna

Battaglia Virgilio (detto Stefano)

Caiazzo Marianna

Di Benedetto Gaetano

D’Oria Diamante

Esposito Anna

Falivene Adele

Farina Vincenzo

Galdi Rosario

Guadagno Paolo

Ippolito Dario

Labate Francesca

Mari Simone

Megaro Gelsomino

Melchionda Gianpaolo

Pirolli Cristina

Provenza Giuseppe

Sagarese Antonio

Tesauro Annamaria

Voccia Gerardo

Cuoco Angela

Iarriccio Teresa

Alfieri Rachele

Gioia Giovanna Rita

Tutti i candidati della lista Partito Socialista Italiano

Cairone Alessio

Baldi Alfonso

Agresti Raffaele

Apostolico Gerardina

Avallone Margherita

Bagnoli Barbara

Becci Rosa

Bruscolotti Angelica

Capozzolo Alessio

Conte Ilaria

Di Giorgio Marcello

Di Napoli Dalila

Faccenda Ivana

Glielmi Ivano

Grimaldi Antonietta

Infante Daniela

Mancino Elio

Parisi Luigi

Piano Gilda

Pirozzi Amedeo

Sica Teodoro

Ventriglia Michele

Viscido Carmina (detta Carmen)

Sica Angela

Tutti i candidati della lista Udc-Movimento Pro Battipaglia

Cianci Gerardo

Coralluzzo Anna

D’Ambrosio Ermete

Di Pino Michele

Faccenda Giovanni

Ferrara Maria

Ferrazzano Natalina

Gallo Lucia Maria

Magliano Francesco (detto Franco)

Marolda Martina

Muto Luca

Noschese Vittorio

Pagnotta Amedeo

Pagnotta Giovanni

Pastore Francesca

Petolicchio Ivan

Ricciardi Davide

Rocco Renato

Sbordone Rossella

Sessa Concetta

Vernacchia Anna Maria Giulia

Verrone Barbara

Visconti Massimo

Ferraioli Raffaele

Tutti i candidati della lista Popolari-Battipaglia Viva

Bukne Mariangela

Butrico Daniele

Caso Pasquale

Cestaro Anna

Cioffoletti Clorinda

Nuzzi Clara

D’Angelo Chiara

D’Angelo Giulia

D’Avino Anna Maria

De Pasquale Gerardo

Denza Miriam

Falivene Antonio

Inverso Vincenzo

Landi Assunta

Lanza Agnese

Lanzalotti Daniela

Longo Tiziana

Maiorano Amanda

Matula Giuseppina

Oliva Giuseppe

Sacco Anna

Soriente Giuseppe

Toriello Tullio

Zoppo Cristina

Tutti i candidati della lista Noi tutti liberi e partecipi-Centro Democratico

Amoddio Tania

Bufano Emanuela

Cesaro Mirko

Dal Col Jessica

D’Alessio Alfonso

De Chiara Maria Del Percio Giuseppe (detto Geppino)

Di Marino Tiziana

Esposito Raffaele

Fasano Stefano

Forgione Rosaria

Gallo Edmondo

Gentile Sergio

Giordano Michele

Iuliani Carmela

Mare Maria

Mazzei Arturo

Montella Fabio

Pellegrino Annunziata

Pellegrino Mario

Stellavatecascio Teresa

Tufarelli Rita

Valanzano Luigi (detto Gino)

Zarrillo Giovanni