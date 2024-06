Elezioni comunali 2024 Casoria, riconfermato sindaco Raffaele Bene

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Anche Casoria, popoloso Comune dell'hinterland a Nord di Napoli, è stato chiamato questo weekend ad eleggere il nuovo sindaco: i risultati delle urne hanno riconfermato alla guida della Giunta comunale il sindaco uscente, Raffaele Bene. Candidato con il centrosinistra – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e alcune liste civiche – Bene ha avuto la meglio sugli altri tre candidati, ottenendo circa l'80% delle preferenze: sconfitti, dunque, Nicola Mangani (Fratelli d'Italia), Ernesto Valiante (Centrodestra Casoria) e Fabio Cristarelli (Azione di Calenda).

È stato lo stesso sindaco rieletto, attraverso i suoi canali social, ad annunciare la vittoria e a ringraziare la cittadinanza per la rinnovata fiducia. Il primo cittadino di Casoria ha scritto:

È con immensa gratitudine e profondo senso di responsabilità che accolgo la vostra decisione di conferirmi nuovamente l'onore di servire come vostro sindaco. Questo secondo mandato rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto ma anche una sfida e un impegno a continuare a migliorare la nostra amata città. Desidero ringraziare ogni singolo cittadino che ha partecipato a questo processo democratico e un ringraziamento speciale va a tutti i candidati che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo risultato. La vostra dedizione e il vostro supporto sono inestimabili. Grazie di cuore