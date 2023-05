Elezioni Comunali 2023, i sindaci eletti prima dello spoglio in Campania Chiuse le urne alle 15, alcuni sindaci sono già eletti prima dello spoglio: erano gli unici candidati, per loro bastava raggiungere il quorum del 40% di votanti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Urne chiuse alle 15 e sindaci già di fatto vincitori in diversi comuni della Campania: questo perché, là dove si è presentato un solo candidato sindaco, è bastato raggiungere il 40% del quorum dei votanti per ottenere l'elezioni. Al momento, già sei comuni possono vantare un nuovo sindaco ad un minuto dalla chiusura dei seggi. Sono sei comuni tutti nella provincia di Avellino: Conza della Campania, Lapio, Marzano di Nola, Summonte, Vallata e San Potito Ultra. Qui, alla chiusura dei seggi alle 15, è già scattata la festa degli eletti, che dunque indosseranno al più presto la fascia tricolore.

Nel dettaglio, hanno vinto Raffaele Cantarella a Conza della Campania, Maria Teresa Lepore a Lapio, Francesco Addeo a Marzano di Nola, Ivo Capone a Summonte, Giuseppe Leone a Vallata e Riccardo Porfido a San Potito Ultra. Per tutti loro, unici in corsa come primi cittadini, è bastato superare la fatidica quota del quorum del 40% degli aventi diritto. Un dato non proprio scontato, considerato che in alcuni comuni il dato non è arrivato neppure al 25% nonostante la corsa alla fascia tricolore riguardasse più candidati. A Conza della Campania, il nuovo sindaco Raffaele Cantarella subentra dunque all'uscente Luigi Ciccone. A Lapio, invece, confermata la sindaca uscente Maria Teresa Lepore, al secondo mandato consecutivo. Confermato al secondo mandato anche Francesco Addeo a Marzano di Nola, mentre a Summonte il nuovo sindaco è Ivo Capone, che subentra a Pasqualino Giuditta. Infine, a Vallata inizia il terzo mandato di Giuseppe Leone, mentre a San Potito Ultra il nuovo sindaco Riccardo Porfido subentra a Pasquale Nazzaro.