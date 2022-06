Elezioni Comunali 2022, in Campania 89 città al voto: le informazioni utili Elezioni Amministrative di giugno 2022 anche in Campania dove voteranno 89 città. Non ci sono capoluoghi di provincia, ma alle urne andranno alcune città molto popolose e rappresentative.

A cura di Redazione Napoli

È di nuovo tempo di elezioni in Campania: le Amministrative che avranno luogo domenica 12 giugno dalle ore 7 alle 23, porteranno alle urne 89 Comuni. In Campania questa tornata elettorale per le Amministrative non vedrà al voto alcun capoluogo di provincia. Alle urne si recheranno i cittadini di 89 comuni su 550 (pari al 16,2% della popolazione regionale). Nello specifico sono 14 in provincia di Avellino, 11 nel Beneventano, 17 in provincia di Caserta, 34 in quella di Salerno e 13 nell'area metropolitana di Napoli.

Il turno di ballottaggio è previsto il 26 giugno nelle 12 città dove la popolazione supera la soglia dei 15mila abitanti (13,5%): Capua e Mondragone (Caserta), Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo, Somma Vesuviana (Napoli), Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore (Salerno).

Negli altri 77 comuni risiedono meno di 15mila persone (86,5%). A Torre Annunziata, popolosa città alle pendici del Vesuvio, non si voterà per la scelta del nuovo sindaco. Motivo? Lo scorso 5 maggio, il Comune è stato sciolto per infiltrazioni legate alla criminalità organizzata. A deciderlo il Consiglio dei ministri dopo che la Prefettura di Napoli aveva inoltrato la richiesta al Viminale.

In provincia di Salerno le amministrative sono in programma ad Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Marigliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio.

I comuni al voto in provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Calvi Risorta, Capua, Dragoni, Falciano del Massico, Gallo Matese, Liberi, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, Portico di Caserta, Recale, San Giorgio Matese, Teano, Vairano Patenora e Valle di Maddaloni.

Nell'Avellinese le Amministrative impegneranno Atripalda, Baiano, Capriglia Irpina, Chianche, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Montemarano, Montemiletto, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra. Nel Beneventano, invece, Apollosa, Arpaia Buonalbergo, Campolattaro, Limatola, Molinara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.