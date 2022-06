Elezioni Comunali 2022 a Pozzuoli, tutti i candidati e le liste Elezioni Amministrative 2022 cariche di tensioni a Pozzuoli, uno dei comuni dell’area Flegrea più importanti al voto.

Esercito di candidati e tensioni a Pozzuoli che con i suoi circa 80mila abitanti è uno dei comuni più rilevanti delle Amministrative 2022 nella provincia di Napoli. Ci sono 23 liste, sedici delle quali si classificano come "civiche", non ci sono – almeno coi loro simboli – Partito Democratico, Lega Salvini e Forza Italia, il sindaco uscente Vincenzo Figliolia non si ricandiderà a primo cittadino (è alla seconda consiliatura) ma resta in lizza come consigliere. Sullo sfondo inchieste giudiziarie come quella recente sul Rione Terra e una scissione nel Pd con due coalizione di centrosinistra. Il centrodestra è soprattutto Fratelli d'Italia, mentre il M5s correrà da solo. Si voterà domenica 12 giugno nelle 69 sezioni, con l'eventuale ballottaggio il 26 giugno.

Movimento 5 Stelle

Candidato sindaco

Antonio Caso

Alessi Daniele

Aulitto Giovanni

Barba Vincenza

Caiazzo Carlo

Contessa Luigi

De Vito Luca

Del Giudice Federica

Di Mare Ciro

Di Matteo Fabrizio

Di Roberto Enza

Esposito Emanuele

Gelso Pina

Izzo Enrico

Lampognana Daniela

Lucignano Mario

Luise Alberta

Marino Antonio

Mele Carmen

Noto Martina

Peluso Ciro

Stefanelli Mario

Ursomanno Antonio

Vallozzi Maria

Candidato sindaco

Paolo Guerriero

Fratelli d'Italia

Guerriero Paolo detto Oro

Amato Carmela

Berbetta Valentina

Carandente Giarrusso Giuseppe detto Peppe

Casolaro Clemente

Castiglia Clotilde

Chiellino Dario

Civero Davide

Di Bonito Aniello

Di Bonito Raffaella detta Lella

Esposito Antonio

Farina Maria

Improta Giammarco

Lamparelli Mariano

Mele Caterina

Mosi Eduardo

Palma Eugenio

Porto Pasquale

Rosati Maria Teresa

Russo Anina detta Nina

Russo Valeria

Scognamiglio Lorenzo

Strisciante Michele

Vollero Alessandro

Candidato sindaco

Paolo Ismeno

Davvero Pozzuoli – Ecologia e sviluppo

Tozzi Paolo

Cammino Camilla

Casciotta Angela

Causa Romualdo

Daniele Maria

Della Rocca Adelina

Di Bonito Massimo

Di Donato Carla

Di Fraia Pasquale

Di Meo Roberta

Fiori Giulia

Grieco Angela

Guerriero Alessandra

Lucignano Salvatore

Migliaccio Giovanni

Minopoli Salvatore

Perillo Danilo

Pirone Giuseppe

Piscuoglio Nunzia

Postiglione Angela

Ruggiero Giuseppina

Sardo Paolo

Sensale Nicoletta

Terracciano Nicola

Democrazia e libertà

Maione Salvatore

Scotto di Minico Tommaso (Scotto)

Avallone Margherita

Aiello Francesco

D’Alterio Luisa

Delicato Catello

D’Amore Maria Laura

Esposito Sabato

Di Bonito Barbara

Gloria Vittorio

De Bonis Valeria

Lista Vincenzo

Falanga Carmelina detta Carmela

Menafra Massimiliano

Fazzari Annamaria

Montagna Salvatore

Luce Raffaella

Ursomanno Emilio detto Emilio

Marino Francesca

Migliaccio Monica

Migliuolo Federica

Porto Letizia

Quagliozzi Barbara Maria Pia

Testa Maria Rosaria

Figliolia per la città

Figliolia Vincenzo

Gerundo Roberto

Amato Francesco Paolo detto Franc

Ambrosino Lucio

Amirante Mariano

Amore Antonio

Basile Nunzia

Cassese Claudia

Carnovale Nicola

Carullo Giovanni

De Fraia Stefania

Del Vaglio Marzia

Di Spiezio Antonella

Esposito Rosa

Fatigati Maria detta Marilù

Ferrante Vincenza detta Cinzia

Ferraro Vittoria

Ilardo Fulvia

Lubrano Marianna

Lucignano Angelo

Romano Francesca

Russo Letizia

Taurino Roberto

Villani Antonio

Iniziativa Democratica

Albanese Gerardo

Caiazzo Rosario

Carandente Domenico detto Mimmo

Carnevale Annunziata detta Nuni

Colica Teresa

Cimmino Gerardo

Ciotola Anna

Cutolo Giuseppina

Di Giuseppe Alessandra

De Rosa Simona

Esposito Luana

Giannuzzi Raffaella

Luongo Michelangelo

Migliaccio Cristina

Pantaleo Massimiliano

Picariello Carmen detta Melania

Pintore Gianluca

Rotta Demi

Strazzullo Adele

Testa Gioacchino Elia detto Elio

Insieme

Sebastiano Gianluca

Ammaturo Antea

Brandi Elvira

Cola Silvia

De Martino Maria

De Rosa Federica

Di Bonito Veronica

Di Leva Valentina

Di Tullio Maria Pia

Fiandra Giuseppe

Formato Raffaele

Grillo Vincenz

Lubrano Daniele

Mancinelli Salvatore

Mandato Matteo

Migliorato Maria

Palumbo Antimo

Pollio Mafalda

Prebenda Gennaro

Rocco Vincenzina

Scepi Giulia

Scudieri Angela

Testa Veronica

Vincenti Maria

Moderati per Pozzuoli

D'Orsi Filomena (Mena)

Iasiello Guido (Guido)

Barletta Angela

Acanfora Diego

Butto Palma (Alma)

Arcone Luigi

Cocciardo Filomena (Milena)

Figliolini Walter

Costagliola Irma

Indiveri Antonio

Di Procolo Nuviana

Mellone Gennaro

Ginestra Rossella

Panico Rosario

Leporanico Veronica

Raucci Gennaro

Mauro Partorina (Patty)

Sanna Francesco

Mestoli Marianna

Scalea Michele (Mirko)

Testa Rosanna

Veltri Valeria

Di Francia Valeria

Civero Maria

Progetto in Comune

Russo Enrico

Andolfi Giulia

Angius Maria Giuseppa detta Pina

Barbato Teresa

Barracano Claris

Botta Ciro

Buonanno Federica

Buonfino Marilù

Carannante Giuseppina

Carbone Maria Grazia

Carnevale Annunziata detta Nunzia

Conte Luigi

De Vita Gennaro

Del Giudice Alfredo

Di Bonito Raffaele

Micera Nunzio

Nasti Anna

Pacileo Gennaro

Ripa Domenico

Romano Maddalena

Saja Teresa Loredana detta Lori

Scamardella Angelo

Trapanese Alessandro

Volpe Amalia

Sinistra Italiana

Ioffredo Stefano

Avolio Maria

Barretta Antonietta

Cai Marco

Caruso Francesco

Colella Alessandra

Del Giudice Ciro

Del Giudice Mario

De Girolamo Del Mauro Lorenzo

De Pasquale Marco

Di Costanzo Adelaide

Fiorillo Anna Carmela

Fortunato Vera

Iasevoli Vincenza

Gallo Loredana

Morra Rosanna

Navarra Leonardo

Vallone Teresa

Candidato sindaco

Luigi Manzoni

Azione

Daniele Vincenzo detto Enzo

Bellomo Federica

Bucceti Salvatore

Cacaci Gennaro

D'Isanto Simona

De Lucia Filomena

Di Costanzo Michele

Di Roberto Moreno

Di Spiezio Luigi

Gargiulo Fabrizio

Giacobbe Ciro

Guzzo Annunziata detta Nunzia

Iovinelli Roberto

Lamagna Antonio

Lanuto Valerio

Maione Alessandro

Maiorino Ida

Mauro Milena

Romano Angelo

Russo Valentina

Stefanelli Maria Rosaria

Tortora Gaetanina detta Katia

Eramo Raffaele

Chichierchia Claudia

Europa Verde

Andreozzi Gennaro

Angellotti Aniello detto Aniello

Baiano Roberta

Campanile Francesco

Cortile Cristina

Costantino Gaetano

Di Bitonto Alessandro

Elefante Mario

Gaudino Olga

Imperatore Francesca

Improvolo Salvatore

La Rana Mariasole

Mercurio Umberto

Migliucci Vicente Carlos

Mirata Gennaro detto Marcello

Pafundi Vincenzo

Piccolo Gaya

Pisano Lucia

Pisco Anna

Rinaldi Gabriele

Tegazzini Florinda

Vacca Ester

Vicidomini Giuseppe

Zazzaro Immacolata

Noi con l'Italia

Russo Antonio

Testa Antonio

Ranucci Claudia

La Marra Giovanni

Fausto Raffaella

Donisi Girolamo

Mirabella Simona

Furno Rosario

Caturano Fortuna

D’Orsi Angelica

Ciotola Anna

Longobardo Francesco

D’Alterio Bruno

Pollio Caterina

Furiosi Orlando

Del Giudice Vincenza

Noi di Centro – Con Mastella

Cicale Carmelo

Buonfino Marco

Caravano Benedetta

Colantonio Anna

Coletta Marco

Conte Lucia

Dardano Geremia

D'Orta Giuseppe

Di Pietro Michele

Lazzaro Debora

Marino Giovanni

Mongelluzzo Roberta

Palumbo Vincenzo

Palumbo Rosa Carmela

Russo Maria Angela

Romano Marco

Servonio Antonietta

Tortorella Raffaele

Tufari Simona

Variabile Maria

Parisi Germano

Vesce Iolanda

Simeone Giuseppe

Canfora Luisa

Partito socialista italiano

Pignataro Luigi

Volpe Salvatore

Piro Stefano

Buonanno Gianluigi

Salomone Francesco

Russo Annachiara

Barbaro Rosaria

Cacciapuoti Antonio

Cecora Vincenzo

Musella Gennar

Del Giudice Agostino

Orlando Immacolata

Delicato Rosalba

Artiaco Loredana

Di Maio Luigi

Scardazzone Giovanni

La Pignola Immacolata

Florentino Vincenzo

Nacca Vincenza

Senese Luigi

Fattore Assia

Signorini Anita

Horvat Maria

Scamardella Domenico

Pozzuoli Democratica

Tumiatti Maria Carmine

Caiazzo Salvatore

Testa Maria Rosaria

Pennacchio Domenico

Cammino Francesco

Terracciano Procolo detto Lucio

Broscritto Giovanni

Capparelli Antonella

Chiocca Giuseppina

D’Amico Manuela detta Emanuela

Folgore Andrea

Genovese Tiziana

Grossi Marco

Iannuzzi Gaetano detto Ninotto

Illiano Fabiana

Iovine Procolo detto Lino

Luongo Francesco

Palumbo Francesca

Rimoli Salvatore

Ruggiero Alessandro

Turco Antonio

Vanacore Rosaria

Varchetta Gennaro detto Genni

Visone Raffaele

Pozzuoli Libera

Cossiga Sandro

De Simone Lydia detta Lidia

Fenocchio Espedito detto Tito

Avella Agostino

Baiano Daniel

Causa Angelica

Coppola Lucia

Creuso Sabrina Carolina

Dileonardo Antonio

D'Orsi Alessio detto Dorsi

Esposito Sabrina

Gambardella Immacolata

Granillo Ferdinando

Guardascione Luigi

Longobardi Maria Cristina

Maddaluno Fabio

Napolano Saveria detta Carmela

Perito Flavia detta Silvestri

Pisano Arcangelo

Ruggiero Arianna

Salomè Syria detta Siria

Buongiorno Luisa

Zullo Clelia

Del Giudice Elisa

Progressisti Democratici

Daniele Simona

Di Bonito Antonio

Parrella Mauro

Stellato Teresa

Beneduce Emanuela

Cacace Pasquale

Carrino Massimiliano

Crispino Massimo

D'Oriano Antonietta

Dardano Davide

De Angelis Nadir

De Fenzo Raffaele

De Sintas Raffaele

Erbaggio Imma

Esposito Mario

Genovese Leandro

Grazioso Daniela

Marra Alessandra Monica

Moraca Paola

Pollio Giuseppe

Sarracino Sergio

Simeoli Marcella

Spina Vittorio Pia

Tortora Giovanni

Spazio Flegreo

Morra Carlo

Marrandino Mario

Intignano Angelo detto Lino

Festa Vittorio

Azzaro Aurora

Colantoni Vincenzina detta Enza

Di Fraia Alessio

Follero Paola

Freda Roberto

Maglione Domenico

Nocerino Santa detta Santina

Palmese Salvatore

Parziale Giulio

Pennasilico Francesco detto Franco

Sbrizzi Salvatore

Somma Lucia

Tesoro Agnese

Tortorelli Gelsomina detta Mina

Varano Marco

Vassallo Anna

Avino Luigi

Uniti per Pozzuoli

Bonannini Bruna

Chiocca Arturo

Cocciardo Angelica

Coppola Pina Gessica

Di Dio Vitale

Di Martino Domenico detto Mimmo

Di Pietro Romina

D'Onofrio Linda

Grosso Filomena detta Milena

Guardascione Angelo

Lasorella Alba

Lemetre Maria

Manzo Maddalena

Papaccio Sara

Parisi Nunzia

Pastore Gennaro

Rocco Leonardo

Scarpitti Mauro

Schiavone Maria Pia

Scotto Benedetta

Simeoli Ernesto

Ursomanno Maria detta Marina

Verdoliva Giuseppe

Volpe Antonio

Candidato sindaco

Raffaele Postiglione

Potere al Popolo

De Flammineis Maria Concetta detta Kate

Ponticelli Andrea

Spinelli Francesca

Bellaveglia Dario

Solimeo Angela detta Angelica

Altieri Fortuna Nerina

D'Agostino Fabrizio detto Tasunka

Lucignano Nicola Francesco

Parisi Dario

Villani Michela

Mollo Mariano

Spira Fabio

Esposito Chiara

Gaudiero Andrea

Tortorella Piera

Costagliola Andrea

D'Onofrio Maria Rosa detta Marisa

Luongo Gaia

Carannante Salvatore

Pozzuoli in Comune

D'Auria Maria Rosaria

Ferrillo Gennaro

Marziale Immacolata

Casale Paolo

Stefanile Martina

Sorrentino Biagio

Talarico Anna

Pietronudo Domenico

Tiano Anna

Policastro Andrea

Giorgi Aldina

Cecaro Giuseppe

Affinito Errichetta

Paolantonio Carlo

Sfarzo Vincenzina

Montosarchio Dario

Marcone Francesca

Sardo Teresa

Padulano Salvatore

Pozzuoli Ora

Volpe Riccardo

Affuso Mario

Biondi Angela

Coccorese Domenico

Critelli Domenico detto Mimmo

Costagliola Gelsomina detta Elsa

Daniele Antonietta

Di Bonito Guido

D'Angelo Laura

Faiella Vincenza

Giannini Eleonora

Grossi Veronica

Isernia Nicola

Lucarelli Ciro

Longobardo Livio

Luongo Mariarosaria

Marfella Angela detta Angela

Misso Guglielmo

Manduca Mario

Perillo Alfonsina

Romano Chiara

Sarli Alessandra detta Sandra o Zia Sandra

Spinelli Valeria

Di Francia Ciro