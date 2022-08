Elezioni Politiche, i candidati del Movimento 5 Stelle a Napoli e in Campania. Conte e Costa capilista Giuseppe Conte e Sergio Costa sono i due nomi principali delle liste del Movimento Cinque Stelle in Campania. Ricandidate Gilda Sportiello e Teresa Manzo.

Sono il leader politico Giuseppe Conte e l'ex ministro Sergio Costa i due principali capilista del Movimento Cinque Stelle in Campania alle Elezioni del 25 settembre. Costa correrà nel secondo collegio Campania 1, l'ex premier Conte al Campania 01. Dietro Conte ci sarà Gilda Sportiello, al numero 2 del secondo collegio campano invece Teresa Manzo, entrambe deputate alla prima legislatura e ricandidate.

Anche l'ex ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sarà candidato in Campania, idem la presidente dei senatori pentastellati Mariolina Castellone, capolista in Campania 1 per il Senato. Nella circoscrizione Campania 2, che include le altre province, i capilista sono Agostino Santillo, senatore uscente del casertano, e l'irpino Michele Gubitosa, eletto alla Camera nel 2018.

Sergio Costa

Nel plurinominale Campania 1-02 in corsa, oltre a Costa e Manzo, figurano Alessandro Caramiello, consigliere comunale a Portici, e Carmen Di Lauro, eletta in parlamento quattro anni fa. Nella circoscrizione Campania 2 si registrano le esclusioni dei parlamentari uscenti Fabio Di Micco e Antonio Del Monaco, inseriti tra i candidati supplenti del listino Campania 2 – 01 che include i nomi di Agostino Santillo, Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli. Infine la lista Campania 2 – 02: Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso e Alessandra Petrosino.