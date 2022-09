Elezioni 2022, come richiedere la tessera elettorale a Napoli per andare a votare È possibile che la tessera elettorale sia stata smarrita, sia logora o oggetto di furto. Ecco le istruzioni per ottenerla nel giorno del voto.

Elezioni Politiche del 25 settembre a Napoli: ovviamente per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve esibire la tessera elettorale, insieme ad un valido documento di riconoscimento. Gli elettori a cui non sia stata consegnata la tessera elettorale, o che abbiano bisogno del rilascio di un suo duplicato dovranno rivolgersi agli uffici del Comune secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Gli elettori iscritti all’A.I.R.E. residenti all’estero, che rientrino in Italia in quanto optanti o residenti in Stati senza intese, non in possesso della tessera elettorale, potranno rivolgersi al Servizio Servizi Demografici e Statistici – Ufficio Elettorale – sito in II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.

Elezioni 25 settembre, come richiedere la tessera elettorale a Napoli

La tessera va richiesta se non la si è mai ricevuta, se si è deteriorata, se gli spazi per i timbri sono finiti, se è stata smarrita o sottratta per furto. In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, sono previste delle aperture straordinarie degli sportelli comunali proprio per far fronte alle richieste e garantire il diritto al voto.

Dove richiedere la tessera elettorale a Napoli e municipalità: gli orari

Gli uffici saranno aperti per il rilascio delle tessere elettorali tutta domenica 25 settembre 2022: dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Municipalità 1 – Via Santa Caterina a Chiaia n. 7

Via Santa Caterina a Chiaia n. 7 Municipalità 2- Piazza Dante n. 93

Piazza Dante n. 93 Municipalità 2 – Corso Garibaldi n. 394 (aperto SOLO da martedì 20 settembre a venerdì 23 settembre)

Corso Garibaldi n. 394 (aperto SOLO da martedì 20 settembre a venerdì 23 settembre) Municipalità 3 – Via SS. Giovanni e Paolo n. 125

Via SS. Giovanni e Paolo n. 125 Municipalità 3 – Via Lieti n. 97

Via Lieti n. 97 Municipalità 4 – Poggioreale: via E. Gianturco n. 99

Poggioreale: via E. Gianturco n. 99 Municipalità 4 – San Lorenzo Vicaria: via dei Tribunali n. 227

San Lorenzo Vicaria: via dei Tribunali n. 227 Municipalità 5 – Vomero: via Raffaele Morghen n. 84

Vomero: via Raffaele Morghen n. 84 Municipalità 5 – Arenella: via Giacinto Gigante n. 242

Arenella: via Giacinto Gigante n. 242 Municipalità 6 – San Giovanni a Teduccio: via Atripaldi n. 64

San Giovanni a Teduccio: via Atripaldi n. 64 Municipalità 6 – Ponticelli: piazza M. De Iorio n. 22

Ponticelli: piazza M. De Iorio n. 22 Municipalità 7 – Secondigliano: piazzetta del Casale n. 6/7

Secondigliano: piazzetta del Casale n. 6/7 Municipalità 8 – Scampia: largo della Cittadinanza Attiva n. 15

Scampia: largo della Cittadinanza Attiva n. 15 Municipalità 9 – Soccavo: piazza Giovanni XXIII n. 2

Soccavo: piazza Giovanni XXIII n. 2 Municipalità 9 – Pianura: via parroco Simeoli n. 6

Pianura: via parroco Simeoli n. 6 Municipalità 10 – Bagnoli: via Acate n. 65

Bagnoli: via Acate n. 65 Municipalità 10 – Fuorigrotta: via Cariteo n. 51

Fuorigrotta: via Cariteo n. 51 Servizio Servizi Demografici e Statistici – II Traversa Via dell'Epomeo 2, Parco Quadrifoglio

I documenti da presentare per richiedere la tessera elettorale

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha reso noto che gli elettori possono richiedere una nuova tessera elettorale nei seguenti casi

• tessera non più utilizzabile per esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del voto, previa esibizione della vecchia tessera con gli spazi esauriti;

• deterioramento della tessera, richiesta di duplicato previa riconsegna della tessera deteriorata;

• smarrimento della tessera, richiesta di duplicato, previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all'autorità competente.