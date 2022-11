Eduscopio 2022, i migliori licei di Napoli: Mercalli (scientifico) e Sannazaro (classico) I dati 2023 di Eudoscopio, il report della Fondazione Giovanni Agnelli che ogni anno stila una classifica sugli istituti scolastici italiani.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Mercalli è il miglior liceo scientifico di Napoli, il Sannazaro quello classico: il Comenio è invece il migliore per le scienze umane. Questa la classifica pubblicata da Eduscopio, il report della Fondazione Giovanni Agnelli che ogni anno stila una classifica su quali quali siano i migliori istituti italiani, basandosi sulle performance lavorative e universitarie degli ex studenti. La fondazione ha analizzato "i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie", come si legge nella nota pubblicata quest'oggi.

I migliori licei di Napoli

Nel 2022, dunque, i primi dieci licei scientifici di Napoli sono il Giuseppe Mercalli, primo, seguito dal Convitto Vittorio Emanuele Gian Battista Vico, il Leon Battista Alberti, l'Arturo Labriola, il Filippo Silvestri, il Vittorini, il Carlo Urbani, l'Eleonora Pimentel Fonseca, ed il Tito Lucrezio Caro. Per quanto riguarda i migliori licei classici di Napoli, vince a mani basse il liceo Jacopo Sannazaro, seguito dall'Umberto I, il Convitto Vittorio Emanuele I, il Vittorio Emanuele II, l'Adolfo Pansini, il Piero Calamandrei, il Quinto Orazio Flacco, l'Antonio Genovesi, il Carlo Levi ed il Mahatma Gandhi. Infine, per quanto riguarda i migliori licei delle scienze umane di Napoli, la classifica dice il Comenio al primo posto, seguito poi dall'Artemisia Gentileschi, il Giordano Bruno, l'Elsa Morante, il Pasquale Villari, l'Antonio Genovesi, il Galileo Galilei, il Quinto Orazio Flacco e l' Eleonora Pimentel Fonseca.