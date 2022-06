Trasporto pubblico a Napoli

Eav attacca i lavoratori: “Scioperano perché vogliono più soldi, ma in che mondo vivono?” L’Eav: “C’è un gruppo di irresponsabili che vuole il caos, la protesta selvaggia ed improvvisa fa male a tutti e non produce effetti positivi per nessuno”. E spiega: “Con gli ultimi accordi abbiamo dato ai nostri macchinisti un aumento di 600 euro mensili, ma evidentemente non basta”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'Ente Autonomo Volturno attacca i lavoratori che minacciano lo sciopero. "Vogliono più soldi, ma in che mondo vivono?". Il comunicato stampa dell'azienda ha lasciato perplessi anche molti utenti, che sono poi anche quelli alle prese con i maggiori disagi che vengono causati dagli scioperi dei mezzi pubblici. L'azienda guidata da Umberto De Gregorio ha pubblicato la nota stampa questa mattina, sui propri canali social, spiegando anche le proprie ragioni.

"Con gli ultimi accordi, già un aumento di 600 euro"

Tra le ragione dell'Eav contro gli scioperi, anche il punto sulle ore di lavoro e sugli stipendi stessi dei lavoratori. Secondo l'azienda infatti "con gli ultimi accordi abbiamo dato ai nostri macchinisti un aumento di 600 euro mensili" a fronte di monte ore alla guida salito dalle 3 ore alle 3 ore e 45 minuti (sulle 8 complessive di un turno di lavoro). "Ma tutto questo, evidentemente, non basta", ha aggiunto ancora l'azienda. "La protesta selvaggia ed improvvisa fa male a tutti e non produce effetti positivi per nessuno", ha chiosato l'Eav, "abbiamo sempre ringraziato i nostri lavoratori per l’abnegazione dimostrata durante il periodo più buio che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ma dobbiamo anche dire che abbiamo pagato, i nostri macchinisti, per le ore di guida più di 2500 euro a mese anche durante la pandemia

Le reazione alla nota

In molti hanno però attaccato l'azienda sui social dopo la nota, criticandone soprattutto i metodi. "Ma è una pagina reale o comica? Imbarazzante", si legge tra i commenti. Ma c'è anche chi affronta l'argomento altrettanto seriamente: "Ridicoli, nessuno ci casca. Mancano i treni, non il personale, non scaricate le vostre responsabilità sui lavoratori". E tra i vari commenti di reazione al comunicato, c'è anche chi taglia la testa al toro: "Bellissima questa nuova puntata di "Eav vs i suoi dipendenti, però concretamente di tutto ciò ci interessa poco. Se assumete persone che non vogliono lavorare, causando problemi a noi viaggiatori, licenziateli. Punto. Senza giri di parole. E trovate qualcuno che abbia realmente voglia di lavorare in modo da rendere il vostro servizio non dico perfetto, ma almeno vibile e non da terzo mondo".

Il testo completo della nota

Questa l'intera nota stampa dell'Ente Autonomo Volturno pubblicato questa mattina sui propri canali social: