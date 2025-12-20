Manovra 2026, confermato il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola. Bocciato l’emendamento Pd

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficiale: non ci saranno gli altri 15 milioni di fondi per il completamento della tratta della linea metropolitana Napoli-Afragola. La Commissione Bilancio del Senato ha bocciato gli emendamenti alla manovra del Partito Democratico che ripristinava i finanziamenti tagliati alle metropolitane. Il plurale è d'obbligo: nel testo del ddl approvato a ottobre dal governo guidato da Giorgia Meloni è infatti previsto un taglio di 50 milioni per la Metro C di Roma, insieme ad un taglio di 15 milioni per la M4 di Milano.

Marco Sarracino, deputato e responsabile Mezzogiorno del Pd commenta la notizia: «Con il voto in commissione bilancio, la destra ha appena confermato il taglio di 15 milioni di euro alla metropolitana che collegherebbe Napoli con Afragola. Anche questa volta Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno fatto il contrario di quello che avevano promesso in campagna elettorale. Chissà cosa ne pensano i parlamentari della destra della Campania o i neoeletti consiglieri regionali di questo ennesimo colpo al sud e alla nostra regione».

Beatrice Lorenzin, senatrice Dem ricorda che inizialmente c'era una sorta di comune intendimento fra maggioranza e opposizione nel recupero di questi fondi: «Dal primo giorno, parlando su questo, ci è stato detto che si sarebbe trovata una soluzione ma oggi, nelle tabelle, la soluzione non c'è. Per noi questo è un fatto grave – insiste Lorenzin – che deve essere risolto. Il governo taglia e scappa e ora abbiamo un problema enorme, perché tutte le amministrazioni dovranno arrampicarsi sugli specchi per trovare delle soluzioni tecniche per garantire la continuità dei lavori».

Cos'è la Linea 10 Napoli-Afragola, il treno senza conducente

La linea 10, è noto per essere la metro senza conducente. L'obiettivo del trasporto è collegare Napoli con il quadrante Nord-Est della sua provincia. Dopo il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che a fine luglio 2025 aveva approvato, con alcune prescrizioni, il progetto e la conferma dei finanziamenti al Comune di Napoli da parte del Ministero dei Trasporti, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato rivisitato dalla Eav, la compagnia di trasporti regionale, e dai progettisti consentendo di far partire la gara per il progetto esecutivo e la realizzazione. Parliamo di un finanziamento iniziale di 1,2 miliardi di euro, di cui 870 milioni assegnati al Comune di Napoli.

L'intero tracciato va da Afragola Centro alla piazza Carlo III di Napoli e comprende i comuni di Casavatore, Casoria ed Afragola. A quest'ultima si connetterà anche alla stazione Alta Velocità. Dunque chi prenderebbe un treno veloce potrebbe scendere o salire ad Afragola senza avere l'incubo di non sapere come arrivare a Napoli.