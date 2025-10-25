È ufficiale: la mamma di Giò Giò Cutolo candidata con la Lega di Salvini alle Regionali in Campania

Daniela Di Maggio e Matteo Salvini

La notizia era nell'aria fin da luglio, da quando cioè Matteo Salvini annunciò l'impegno, nella Lega, di Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò, Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a Napoli da un pregiudicato minorenne durante una lite. Ora c'è la certezza, arrivata con il deposito in tribunale delle liste del Carroccio: Di Maggio è capolista della Lega nella circoscrizione di Napoli alle prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre.

«Il fatto che sia capolista a Napoli non è un caso, ma un gesto doveroso e di riconoscenza ad una grande donna che con la Lega vuole continuare a portare avanti la sua battaglia nella lotta contro ogni forma di criminalità», dice il vicesegretario federale Claudio Durigon, annunciando che i candidati in tutte le circoscrizioni campane saranno presentati al teatro Sannazaro di Napoli domenica alle 11 dal vicepremier e ministro dei Trasporti.

«Sono liste forti, rappresentative e competenti a sostegno di Edmondo Cirielli» dice il coordinatore della Lega in Campania Giampiero Zinzi. «È finito il tempo dell'assistenzialismo, delle logiche di spartizione di poltrone, del potere per il potere – conclude Zinzi – I cittadini, gli imprenditori e le associazioni ci chiedono le migliori condizioni per poter lavorare, mettendo in campo tutte le loro energie e potenzialità, e competere sul piano nazionale e internazionale» La Lega ricandida i consiglieri uscenti: Severino Nappi, Carmela Rescigno, Aurelio Tommasetti, Antonella Piccerillo. In lista anche Massimo Grimaldi, Alfonso Piscitelli, Gennaro Cinque e Felice Di Maiolo.