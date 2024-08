video suggerito

È morto Vittorio Silvestrini, fondatore di Città della Scienza Aveva 89 anni. Nel 1996 aveva inaugurato il primo nucleo del polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli, a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È morto a 89 anni Vittorio Silvestrini, fondatore di Città della Scienza, il polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli, nella periferia Ovest di Napoli; era presidente onorario della Fondazione Idis (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica), da lui fondata negli anni '90, e dal 1972 è ordinari di Fisica generale all'Università degli studi di Napoli Federico II.

Il cordoglio del sindaco Manfredi

Il sindaco Gaetano Manfredi su X ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Silvestrini a nome di tutta l'amministrazione:

La scomparsa di Vittorio Silvestrini è una grande perdita per Napoli e per la sua università. La sua capacità visionaria ha creato Città della Scienza. Vittorio con la sua opera ha testimoniato il principio che la conoscenza è il più grande motore della democrazia.

Morte Silvestrini, il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi: "Triste notizia"

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, ha commentato su Facebook:

Che triste notizia!!!

Di origini trentine, Silvestrini è nato il 9 aprile 1935 ad Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano. Dopo la maturità classica si è iscritto alla Normale di Pisa, dove, nel 1957, si era laureato in Fisica. A partire dal 1958 ha proseguito la sua carriera didattica in università e istituzioni pubbliche e private, pubblicando numerosi testi di formazione e saggi scientifici.

Negli 1987 ha fondato la Fondazione Idis, concepita non solo per diffondere la cultura scientifica ma anche in un'ottica di recupero dell'area ex Italsider. Il 1992 è l'anno della costruzione di un Laboratorio per l'Educazione alla Scienza e di un Incubatore di imprese operanti nel campo dell'industria culturale. Quattro anni dopo, nel 1996, Silvestrini ha inaugurato il primo nucleo di Città della Scienza.

Il progetto è stato ulteriormente ampliato nel 2001, col primo "Science center" italiano, nominato nel 2005 museo scientifico dell'anno dal Consiglio d'Europa. Nel 2006 Silvestrini è stato insignito dall'Unione Europea del "Premio Descartes per la Comunicazione scientifica", primo italiano ad ottenere questo riconoscimento.