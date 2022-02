È morto Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore per 39 anni. Lutto in Costiera Amalfitana È morto ad 80 anni Raffaele Ferraioli, ex sindaco di Furore (Salerno), cittadina della Costiera Amalfitana che ha guidato per 39 anni.

A cura di Nico Falco

È morto oggi Raffaele Ferraioli, ex sindaco di Furore, in Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. Aveva 80 anni. Avrebbe accusato un malore nel primo pomeriggio, dopo pranzo; soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Vico Equense, dove è spirato poco dopo. Nella sua lunga carriera politica ha guidato Furore per ben 39 anni, oltre ad aver ricoperto numerosi ruoli legati alla valorizzazione del territorio.

Nato nel 1942 a Furore, figlio di albergatori e albergatore lui stesso, Ferraioli era stato vicepresidente del Distretto Sanitario di Amalfi – Usl Sa1. Nel 1965 era entrato in politica, ricoprendo prima il ruolo di consigliere comunale e poi quello di assessore. Nel 1980 era stato eletto sindaco per la prima volta; il suo ultimo mandato si è concluso nel 2019, quando è stato eletto Giovanni Milo. Negli anni Ferraioli ha ricoperto anche la carica di presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana (dal 1995 al 2008). A lui si devono molte delle iniziative che hanno rilanciato Furore e la Costiera Amalfitana come centro turistico.

Ferraioli è stato infatti tra i promotori dei Patti Territoriali della Costa d'Amalfi ed è stato il primo firmatario dell'istanza per il riconoscimento della Costa d'Amalfi come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Sempre in prima linea per il suo territorio e per valorizzarne le eccellenze, è stato anche tra i promotori della Doc dei vini (è stato anche coordinatore regionale delle Città del Vino della Campania), della Dop dei limoni e del premio giornalistico Furore. È stato inoltre socio fondatore e vicepresidente del club "I borghi più belli d'Italia" e della "Associazione italiana dei Paesi dipinti".