napoli
video suggerito
video suggerito

È morto Mimmo Liguoro, volto storico dei tg Rai. Il giornalista aveva 84 anni

È morto Mimmo Liguoro, volto noto della Rai e del giornalismo italiano; nato a Torre del Greco (Napoli), aveva 84 anni.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
16 CONDIVISIONI
Mimmo Liguoro
Mimmo Liguoro

È morto a Roma Mimmo Liguoro, volto storico del giornalismo italiano e della Rai, dove aveva ricoperto il ruolo di conduttore del Tg2 e del Tg3, noto anche per avere collaborato alla prima autobiografia di Pino Daniele. Tra i primi a dare notizia della sua scomparsa il sindaco di Torre del Greco, cittadina della provincia di Napoli dove era nato 84 anni fa.

"Il giornalismo italiano perde un importante riferimento – scrive Luigi Mennella sui social – è purtroppo venuto a mancare a Roma Mimmo Liguoro, cronista di lungo corso e noto tra l’altro per essere stato redattore capo e conduttore del Tg2 e successivamente del Tg3. Figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli. Romano d’adozione, ma con Torre del Greco (la sua città natale) e Napoli sempre nel cuore. Un commosso abbraccio va alla sua famiglia e a quanti in vita hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali".

Tra i messaggi di addio che stanno comparendo in queste ore sui social, quello di Antonello Perillo, prima caporedattore centrale di Tg Rai Campania e, da maggio 2025, condirettore della Tgr Rai nazionale.

Leggi anche
Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianista

"Ci ha lasciati un autentico signore – è il messaggio di Perillo, a corredo di una fotografia che li ritrae entrambi – un professionista grandissimo e amatissimo da intere generazioni di telespettatori. Mimmo Liguoro è stato e resterà per classe e competenza una bandiera dell'informazione del Servizio Pubblico. Per sempre nel mio cuore".

Antonello Perillo e Mimmo Liguoro
Antonello Perillo e Mimmo Liguoro
Attualità
16 CONDIVISIONI
Immagine
Cuore nuovo per il bimbo trapiantato a Napoli: è quarto in lista. Oggi si saprà se è operabile
Nuovo cuore disponibile, i genitori convocati d'urgenza in ospedale: l'organo parzialmente compatibile
Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: "Avrete giustizia"
Indagine sul trapianto col cuore bruciato: sotto la lente i tempi dell'intervento al bimbo e il box usato per trasporto organi
Ipotesi "cuore artificiale": l'esperto spiega quando viene usato e quali sono i rischi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views