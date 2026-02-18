È morto Mimmo Liguoro, volto storico dei tg Rai. Il giornalista aveva 84 anni

È morto Mimmo Liguoro, volto noto della Rai e del giornalismo italiano; nato a Torre del Greco (Napoli), aveva 84 anni.

Mimmo Liguoro

È morto a Roma Mimmo Liguoro, volto storico del giornalismo italiano e della Rai, dove aveva ricoperto il ruolo di conduttore del Tg2 e del Tg3, noto anche per avere collaborato alla prima autobiografia di Pino Daniele. Tra i primi a dare notizia della sua scomparsa il sindaco di Torre del Greco, cittadina della provincia di Napoli dove era nato 84 anni fa.

"Il giornalismo italiano perde un importante riferimento – scrive Luigi Mennella sui social – è purtroppo venuto a mancare a Roma Mimmo Liguoro, cronista di lungo corso e noto tra l’altro per essere stato redattore capo e conduttore del Tg2 e successivamente del Tg3. Figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli. Romano d’adozione, ma con Torre del Greco (la sua città natale) e Napoli sempre nel cuore. Un commosso abbraccio va alla sua famiglia e a quanti in vita hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali".

Tra i messaggi di addio che stanno comparendo in queste ore sui social, quello di Antonello Perillo, prima caporedattore centrale di Tg Rai Campania e, da maggio 2025, condirettore della Tgr Rai nazionale.

"Ci ha lasciati un autentico signore – è il messaggio di Perillo, a corredo di una fotografia che li ritrae entrambi – un professionista grandissimo e amatissimo da intere generazioni di telespettatori. Mimmo Liguoro è stato e resterà per classe e competenza una bandiera dell'informazione del Servizio Pubblico. Per sempre nel mio cuore".