È morto Mariano Rubinacci, lo stilista e sarto napoletano aveva 83 anni

Mariano Rubinacci lascia la moglie e i loro 4 figli, che portano avanti l’attività di famiglia. Rubinacci, azienda sartoriale fondata dal padre di Mariano nel cuore di Napoli, ha oggi negozi in tutto il mondo.

Mariano Rubinacci

Lutto nel mondo della moda e dell'imprenditoria: nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 febbraio, è morto Mariano Rubinacci, noto stilista, sarto e imprenditore. Interprete dell'alta sartoria partenopea, Rubinacci, nato a Napoli nel 1943, aveva 83 anni: lascia la moglie e i loro 4 figli, che portano avanti l'attività di famiglia.

La storia di Mariano Rubinacci e della sua azienda

L'azienda Rubinacci, fu fondata negli anni Trenta, precisamente nel 1932, dal padre di Mariano, Gennaro Rubinacci, dettò "Bebè", mercante d'arte, che aprì il primo negozio in via Chiaia, nel cuore di Napoli. Inizialmente, però, la sartoria fu battezzata London House, in omaggio ai tessuti e alla Capitale inglese. Fu soltanto nel 1961 che Mariano Rubinacci, assunte le redini dell'azienda, volle ribattezzarla dandole il nome di famiglia.

È stato proprio sotto la guida dell'imprenditore, però, che Rubinacci si è aperta anche ai mercati esteri ed è stato conosciuta nel mondo. Espansione che è culminata, nel 2005, con l'apertura del primo negozio all'esterno, proprio in quella Londra omaggiata e sognata a Gennaro Rubinacci all'atto della fondazione della sua azienda.