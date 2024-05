video suggerito

È morto il professor Vittorio Monteleone, luminare dell’Ortopedia. Il Cardarelli gli intitolò un padiglione È morto Vittorio Monteleone, luminare di Ortopedia. Per oltre venti anni ha diretto il Dipartimento del Cardarelli che l’ospedale, nel 2015, aveva deciso di intitolargli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittorio Monteleone

È morto ieri il professor Vittorio Monteleone, luminare dell'Ortopedia e, per decenni, tra i più apprezzati nel panorama mondiale. Originario di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ha trascorso la sua carriera professionale a Napoli, dove si è trasferito nel 1956. Per oltre 20 anni è stato primario del Cardarelli e ha formato decine di giovani medici poi diventati primari in Campania e oltre i confini regionali; anche il figlio Giuseppe ha seguito le sue orme ed oggi è primario di Ortopedia.

Eppure, come lui stesso amava raccontare nella sfilza sterminata di aneddoti, per diventare medico Monteleone aveva dovuto faticare e non poco. Innanzitutto, aveva dovuto lottare contro la stessa famiglia: il padre avrebbe preferito che scegliesse Economica e Commercio. E così aveva dovuto lasciare il paesino pugliese prima alla volta di Roma, dove ha studiato Medicina, poi a Napoli, città scelta per la specializzazione e per seguire Rita, all'epoca fidanzata e poi moglie, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. Salvo poi scoprire, anni dopo, ormai medico affermato, che la prima patente di "acconciaossa" era stata rilasciata a una sua antenata all'epoca dei Borbone.

A Napoli Monteleone è stato pioniere dell'Ortopedia, lasciando il segno in tutti gli ospedali in cui ha lavorato. Prima agli "Incurabili" (1966-1972), poi al "San Paolo" (1973-1975) e quindi il ritorno al "Cardarelli", dove aveva già lavorato come assistente del professor Eugenio Iannelli e che è diventato praticamente la sua nuova casa: ha creato il Dipartimento di Ortopedia e l'ha diretto senza interruzioni fino al 2000, anno in cui è andato in pensione. Nel 1985 è stato insignito della medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica dalla Presidenza della Repubblica.

Nel 2015 il padiglione del Cardarelli che ha guidato per tanti anni, e che già veniva indicato come "Padiglione Monteleone", è stato intitolato a lui ufficialmente. "È uno strappo alla regola – aveva commentato – perché solitamente queste cose avvengono post mortem. Il fatto che l'iniziativa sia nata dai miei allievi mi inorgoglisce moltissimo".

A comunicare il decesso è Flora Beneduce, politica e medico, che ieri ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook:

Cari amici, oggi ci ha lasciati il Dottor Vittorio Monteleone, luminare di ortopedia, è stato un mastro della scuola medica internazionale. Dedicò la sua vita alla cura e al conforto di chi soffriva. Caro amico di famiglia, sono accanto ai suoi affetti, penso all'amata moglie Rita. La sua compassione e saggezza resteranno per sempre nei cuori dei pazienti e delle famiglie che ha assistito. La sua memoria sarà un faro di speranza e di umanità. Riposi in pace.