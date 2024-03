È morto Antonio Mennella, fondatore della nota pasticceria e gelateria Il pasticciere e imprenditore è morto mercoledì 20 marzo all’ospedale del Mare di Napoli: aveva 76 anni. I funerali si svolgeranno oggi a Torre del Greco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana: è morto Antonio Mennella, fondatore della nota pasticceria e gelateria; Mennella, 76 anni, è morto all'ospedale del Mare di Napoli mercoledì 20 marzo. I funerali dell'imprenditore e pasticciere si svolgeranno oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 17, nella chiesa dello Spirito Santo, a Torre del Greco, sua città di origine.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte del noto pasticciere si è diffusa. "Sconfortato della triste notizia dell’improvvisa perdita del caro don Antonio Mennella, decano di pasticceria, condivido il dolore che stanno affrontando i suoi cari. Persona a me cara, regalandomi tanti consigli della sua maturata esperienza, sempre affidabile e pronto a stendere una mano in qualsiasi momento. Sono fiero e felice di aver fatto parte anche della sua quotidianità. Grazie don Antonio per tutto ciò che mi hai insegnato. La tua presenza sarà indelebile nella mia esistenza" si legge in un post.

La storia di Antonio Mennella e della sua pasticceria parte proprio da Torre del Greco, all'ombra del Vesuvio, dove nel 1969 comincia a sfornare dolci nel suo laboratorio. In tempi recenti, grazie anche all'aiuto dei figli, l'attività ha compreso anche i gelati e si è espansa a tutta Napoli e provincia.